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النوبيون يرحبون باختيار أدول في لجنة الخمسين لتمثيلهم‎

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النوبيون يرحبون باختيار أدول في لجنة الخمسين لتمثيلهم‎ النوبيون يرحبون باختيار أدول في لجنة الخمسين لتمثيلهم‎

أعرب عدد من النوبيين عن سعادتهم لاختيار الاديب النوبى حجاج ادول ضمن لجنة الخمسين للتعبير عن مشكلاتهم ولتمثيلهم فى كتابة دستور .

وأكد أحمد إسحاق مسئول الملف النوبى في القاهرة أن اختيار حجاج أدول ليمثل النوبيين في لجنة الخمسين لكتابة الدستور صائب ولا يختلف عليه اثنين، موضحًا أن “أدوول” له حجمه وقيمته داخل المجتمع النوبى بالإضافة إلى إدراكه الجيد بالقضية النوبية وثقافته.

وقال إسحاق إن اختيار شخصية نوبية للمشاركة في كتابة الدستور لأول مرة يعوض تهميش الحكومات السابقة لهم وتجاهلهم للقضية النوبية في السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن أول مطالب أهالي النوبة عودتهم إلى مناطقهم وقراهم الأصلية لأن الدستور المصرى يمنح حق إعادة التوطين كما حدث مع أهالي السويس أيام الرئيس الراحل محمد أنور السادات .

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