نقابات السويس ترفض ممثلى العمال بلجنة الدستور

قال محمد زكريا الجمال المنسق الإعلامى للاتحاد الإقليمى للنقابات المستقلة بالسويس، إن الاتحاد الإقليمى للنقابات المستقلة بالسويس يرفض ممثلى العمال فى لجنة صياغة الدستور التى أقرها رئيس الجمهورية المؤقت عدلى منصور وهم "جبالى المراغى" رئيس اتحاد عمال مصر المنحل بحكم المحكمة الدستورية، والذى لا يمثل العمال، على حد وصفه، و"أحمد خيرى المحسوب على النظام السابق".

وأضاف زكريا، خلال بيان إعلامى إنهم سبق وقد تم ترشيحهم لـ"محمد عابدين" من الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة ممثلا عن العمال فى لجنة تعديل الدستور ولكن لم يتم احترام رغبة العمال فى اختيار من يمثلهم وفرض أشخاص بعينهم على العمال.

وتابع أن الحركة العمالية والنقابية لم تنته والنضال العمالى لم ينته لتجاهل الحكومة لمطالب العمال والتى لم تسع لاستقرار العمال بل تبحث عن أشخاص يدافعون عن الحكومة فقط.

وأشار إلى أن هذا الاختيار لم يبشر بدستور عادل يستحقه عمال مصر بعد ثورتين من أجل تحقيق العيش والحرية والعدالة الاجتماعية، وإن هذا الاختيار وما يترتب عليه من فشل دستورى فى حق العمال من المتوقع أن تؤدى نتائجه لثورة عمالية من أجل العدالة الاجتماعية.