"فيه شفاء للناس".. العسل يحارب الشيخوخة ويقلل الوزن ويغذي الحامل

كتب : منى السداوي الأحد 01-09-2013 20:38

"فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون".. هكذا ذكر القرآن الكريم العسل، لما له من علاجات كثيرة دائمًا نستخدمه لأجلها، وليس في عصرنا هذا فقط بل العصور القديمة أيضًا، كالحجري والسومري بالعراق، فقد وُجدت الصور والمخطوطات التي تثبت اعتمادهم على العسل في كل أكلاتهم، أما بالنسبة للمصريين القدماء فكان العسل مكونًا أساسيًا من أدوات التحنيط ليحافظوا به على أنسجة المومياوات، كما يعد أحد مكونات الجمال التي كانت تستخدمه الملكة كليوباترا، فللعسل فوائد صحية وجمالية كثيرة نذكر منها:

1- يعمل على خفض الوزن:

حيث يحتوي العسل النحل على الفيتامينات والمعادن، التي تعمل على إذابة الدهون في الجسم، بالإضافة للسكر النقي الذي يعمل على زيادة نسبة التمثيل الغذائي في الجسم، ويساعد أيضًا في حرق الدهون التي لا يحتاجها الجسم.

2- يحافظ على جمالك:

تحتوي معظم منتجات التجميل على عسل النحل، لأنه مرطب طبيعي ومطهر، كما أنه يحارب الشيخوخة بمضاداتها التي يحتويها، كما أنه يعمل على إزالة الخلايا الميتة من البشرة، ويقلل من ظهور الحبوب والبثور السوداء بالبشرة.

3- يعالج الجروح ويقوي المناعة:

فبيروكسيد الهيدروجين الموجود به يعمل على تقوية المناعة، ومحاربة الأمراض المعدية في فترة النقاهة، كما أنه يمتص الأوساخ والسوائل من الجروح، مما يعمل على القضاء على البكتيريا، فمن خصائصه أنه مضاد للالتهابات ومخفف للألم.

4- يمد الجسم بالطاقة اللازمة:

يتكون العسل من الجلوكوز والفركتوز والكربوهيدرات التي يستهلكها الجسم بصورة دائمة وسريعة، مما يقلل الشعور بالتعب ويحفز على تحمل المشاق ويجعل الجسم أكثر نشاطًا وحيوية.

5- يحتوي على العناصر التي يحتاجها الجسم:

يعتبر العسل أفضل أنواع المأكولات لأنه غني بالمواد المغذية، فالعسل الخام يحتوي على النياسين والريبوفلافين، الثيامين والأحماض الأمينية، كما أنه يحتوي على المعادن مثل الكالسيوم والماغنيسيوم والنحاس والزنك، مما يجعله يقوي الجهاز المناعي.

6- مفيد للمرأة الحامل:

يعمل عسل النحل على مساعدة الأم والجنين بداخلها، لأنه يساعدها على مقاومة الآلام التي تصاحب الحمل بسبب نقص الفيتامينات أو الكالسيوم أو البروتينات التي يمتصها الجنين حتى يتكون بداخلها.

7- تحسين شهية الأطفال:

يحتوي عسل النحل على عناصر كاملة من فيتامين B؛ حيث ينصح الأطباء بإضافة العسل لوجبة الإفطار التي يتناولها الطفل، مما يعطيه الطاقة التي تساعده لقضاء يومه بنشاط وطاقة وحيوية.

8- يحارب مرض فقر الدم:

يحتوي عسل النحل على الحديد، الذي يحتاجه الدم لذلك فهو أول وأهم العلاجات التي ينصح بها الأطباء لمرضى فقر الدم.

9- يشفي أمراض الفم:

يعالج عسل النحل جميع أمراض الفم، كالتهاب اللثة والتورم والتئام الجروح نتيجة العمليات، وينصح الأطباء الأمهات بدهن لثة أطفالهن بعد سقوط الأسنان والضروس في فترة تبديلها حتى تظهر الأسنان نقية لا يوجد بها تسوس.