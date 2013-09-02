ماذا يحدث في ساعات الحسم بسوق الانتقالات؟

ساعات قليلة تفصلنا عن نهاية سوق الانتقالات والتي عادة ما تشهد حركة تنقلات كثيرة بين اللاعبين في شتى أنحاء أوروبا.

هناك أندية أغلقت تماما الباب أمام جلب أحد اللاعبين مثل برشلونة وريال مدريد والذي من المستبعد أن نراهم خلال اليوم الأخير من سوق الانتقالات بينما على الجانب الآخر تسعى أندية كثيرة لدعم صفوفها وأبرزها أرسنال ومانشستر يونايتد الإنجليزين.

صفقة جاريث بيل أسدل عليها الستار يوم الأحد قبل انتهاء السوق بيوم لذلك لن تكون الأنظار عليها يوم الإثنين، مانشستر سيتي قام بضم ديميكيلس مدافع أتليتكو مدريد وتشيلسي ضم أتسو مدافع بورتو وهي أبرز صفقات اليوم قبل الأخير.

ومن الأخبار التي يتم تداولها أن أرسنال بات قريبا من ضم أوزيل صانع ألعاب ريال مدريد وكذلك دي ماريا وأبيل هيرنانديز وحارس باليرمو فيفيانو .. فهل يضم المدفعجية أي منهم ؟

مانشستر يونايتد تربطه التقارير بتقديم عروض أخيرة لمروان فيلايني ولايتون بينز لاعبي إيفرتون وكذلك أندر هيريرا لاعب أتليتك بلباو فكيف سينهي الشياطين الحمر موسم انتقالاتهم الضعيف؟

ليفربول من المتوقع أن ينهي صفقة الفرنسي مامادو ساخو مدافع باريس سان جيرمان وأن يعلن رسميا أيضا عن استعارة فيكتور موسيس جناح تشيلسي.

في إيطاليا كاكا يبدو وأنه قريبا من العودة إلى ميلان والصفقة تنتظر الإعلان الرسمي خلال الساعات القليلة المقبلة بعد أن أشارت التقارير لاتفاق بين ميلان وريال مدريد على عودة البرازيلي لناديه السابق.

علاوة على ذلك قد تشهد الساعات المقبلة انتقالات مفاجئة وغير متوقعة من لاعبين بعروض قدمت في اللحظات الأخيرة .. فماذا سيحدث في ساعات الحسم بسوق الانتقالات؟