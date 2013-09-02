مدير "السجون" لـ"الوطن": رموز نظام مرسي لا يلتقون إطلاقا.. ومدير مكتب "المعزول" لم يخطب الجمعة الماضية

كتب : محمد بركات منذ 13 دقيقة

قال اللواء مصطفي باز مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون، إن رموز نظام الرئيس المعزول محمد مرسي لا يلتقون داخل السجن، وأنهم لم يجمعهم أي لقاء طوال فترة حبسهم على ذمة القضايا المتهمين فيها.

وأضاف باز، في تصريحات خاصة لـ"الوطن" أن "نظام ولوائح السجون لا تسمح لهم باللقاء، وأنهم جميعا في زنازين انفرادية حتى عندما يخرجون في أوقات التريض يتم تنسيق ذلك بعناية، بحيث لا يتم لقاء أي منهم بالآخر".

ونفى باز ما تردد في بعض المواقع الإخبارية عن قيام مدير مكتب مرسي بآداء خطبة الجمعة الماضية، وقال "إن هذا من المستحيل حدوثه، لأن صلاة الجمعة تتم وفقا للقواعد والقوانين وفي وجود ضباط من السجن"، كما نفى وجود أي تحقيق في السجون بشأن هذه الواقعة لأنها لم تحدث.