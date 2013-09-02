ملف بالفيديو .. عودة الروح للزمالك

تابع كل ما حدث من تصريحات ولقطات أعقبت فوز الزمالك على أورلاندو بايرتس في المجموعة الأولى لدوري أبطال إفريقيا.
وللتسهيل على متابعي FilGoal.com نقدم ملف يوم انتصار الزمالك الإفريقي
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عدسة FilGoal.com ترصد فوز الزمالك على أورلاندو