ملف بالفيديو .. عودة الروح للزمالك

تابع كل ما حدث من تصريحات ولقطات أعقبت فوز الزمالك على أورلاندو بايرتس في المجموعة الأولى لدوري أبطال إفريقيا.

وللتسهيل على متابعي FilGoal.com نقدم ملف يوم انتصار الزمالك الإفريقي

- بالفيديو - الزمالك ينعش أمله بانتقام مصري من أورلاندو

- بالفيديو .. جماهير الزمالك: حي حي دور الأهلي جاي

- بالفيديو – هدف رائع يضيع على أحمد عيد

- بالفيديو – عبد الواحد السيد يتجمد أمام هدف أورلاندو

- مدرب أورلاندو: أتمنى تعادل الأهلي والزمالك

- تألق شيكابالا وعيد مع الزمالك يضمهما لمنتخب مصر

- بالفيديو – عبد الواحد ينقذ الزمالك

- طولان: جمهور الزمالك سر الفوز

- طولان: الزمالك كان قادرا على تسجيل 4 أو 5 أهداف

- شيكابالا ومحمد إبراهيم يخضعان لاختبار المنشطات

- عبد الواحد: 5 سنوات؟! هي سنة واحدة فقط لم نفز فيها بدور المجموعات

- كاميرا FilGoal.com - شيكابالا وجابر في احتفال هيستيري مع جمهور الزمالك

عدسة FilGoal.com ترصد فوز الزمالك على أورلاندو

فتح الله: الفوز أعادنا للبطولة .. وإسقاط الأهلي يدفعنا للقب