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أولوياتى الصورة التاريخية وحل مشكلة العشوائيات

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أولوياتى الصورة التاريخية وحل مشكلة العشوائيات أولوياتى الصورة التاريخية وحل مشكلة العشوائيات
كتب ـ جرجيس ميلاد
منذ 9 دقيقة 52 ثانية

قال د. جلال مصطفى سعيد، محافظ القاهرة الجديد، إن أولى اولوياتة هو ارجاع الشكل التاريخى والحضاري للقاهرة وشكلها المحورى في الثقافة العالمية، إلى جانب تطوير العشوائيات ذاكرا أن هذه المشكلة متراكمة منذ عشرات السنوات وحان الوقت؛ لمواجهتها لأن المواطنون فيها يعيشون في بيئة غير آمنة.

وقال إن هناك 112 منطقة عشوائية داخل القاهرة منها 24 عشوائية الاكثر خطرا على حياة سكانها ، وقال نحن فى حاجة الى انشاء من 25 الى 30 الف وحدة سكنية لحل هذه المشكلة سواء على الاراضى نفسها اذا كانت صالحة للانشاءات المعمارية او فى مناطق اكثر
> وقال سعيد خلال لقائه على فضائية "صدى البلد" فى برنامج "ستوديو البلد" ان الحل الامثل و الوحيد حتى الان هو انشاء وحدات سكانية تعادل عدد سكان هذه المناطق ذاكرا انه سيقوم بعرض مذكرة على مجلس الوزراء لوضع ميزانية تكفى لاقامة هذه الوحدات

شاهد الفيديو :
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;feature=youtu.be

 

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