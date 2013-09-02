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المعارضة السورية: الأسد نشر دروعا بشرية لمواجهة الضربات الجوية الغربية

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المعارضة السورية: الأسد نشر دروعا بشرية لمواجهة الضربات الجوية الغربية المعارضة السورية: الأسد نشر دروعا بشرية لمواجهة الضربات الجوية الغربية

قالت المعارضة السورية أمس الأحد غن الرئيس بشار الأسد نقل معدات عسكرية وأفرادا إلى مناطق مدنية ووضع سجناء فى مواقع عسكرية كدروع بشرية ضد أى هجا جوية غربية.

وقال ائتلاف المعارضة الذى يتخذ من اسطنبول مقرا له إن صواريخ من طراز سكود وراجمات صواريخ بالإضافة إلى جنود نقلوا إلى مواقع من بينها مدارس ومدن جامعية ومبان حكومية داخل المدن.

وقال ائتلاف المعارضة فى بيان إن تقارير من داخل سوريا تؤكد أن الأسد أمر أيضا بنقل المعتقلين إلى أهداف عسكرية واستخدامهم دروعا بشرية فى مواجهة الضربات الجوية الغربية.

ولم يتسن التأكد بشكل مستقل من هذه التقارير وفشلت محاولات الوصول لمسئولين سوريين للتعليق على ذلك.

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مصر 365