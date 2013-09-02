مصرع خمسة أطفال فى فيضانات بشرق الجزائر

لقى خمسة أطفال مصرعهم فى غضون الساعات الـ24 الفائتة، من جراء أمطار غزيرة وسيول فى شرق الجزائر، كما أعلنت السلطات مساء الأحد.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن جهاز الحماية المدنية أن الأمطار الغزيرة التى تساقطت على ولايات باتنة وخنشلة وأم البواقى "تسببت خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة فى وفاة 5 أشخاص، وتسرب مياه الأمطار إلى مئات المنازل أغلبها بولاية خنشلة، فيما تعطلت حركة المرور على العديد من محاور الطرقات".

وأضافت أن سيول الأمطار جرفت سيارتين فى منطقة باتنة (450 كلم جنوب شرق العاصمة)، مما أسفر عن مقتل طفلة وإصابة 6 أشخاص آخرين بجروح.

ونقلت الوكالة عن الحماية المدنية بولاية خنشلة "انتشال جثتى طفل وطفلة صبيحة أمس الأحد ببلدية تاوزيانت، بعد أن فقدا منذ مساء أمس السبت فيما توفيت طفلة أخرى ببلدية بوحمامة كانت على متن سيارة جرفتها سيول الأمطار".

وأضافت الوكالة، "أن الأمطار الطوفانية التى تساقطت مساء أمس السبت أدت إلى فيضانات هائلة بعين أمليلة المتميزة بانبساطها، ما أدى إلى هلاك طفلة بعد أن غرقت فى بركة ماء".

وأوضحت الحماية المدنية أن فرقها أنقذت أربعة أشخاص فى باتنة "من موت محقق"، بعدما انحرفت السيارة التى كانوا على متنها عن الطريق وسقطت فى واد وحاصرتهم المياه.

وأضافت أن فرق الحماية المدنية تدخلت أيضا لإنقاذ مئات المواطنين الذين حاصرتهم المياه فى مناطق عدة.