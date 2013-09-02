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الفلسطينيون والإسرائيليون عقدوا جولة أخرى من المفاوضات

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الفلسطينيون والإسرائيليون عقدوا جولة أخرى من المفاوضات الفلسطينيون والإسرائيليون عقدوا جولة أخرى من المفاوضات

ذكر راديو إسرائيل، أمس الأحد، أن جولة من المباحثات عقدت أول أمس فى القدس بين فريقى المفاوضات الإسرائيلى والفلسطينى، ومن المقرر أن تجرى جلسة أخرى بين الجانبين يوم الثلاثاء المقبل.

يذكر أن الفلسطينيين ألغوا جولة من المفاوضات منذ ما يقرب من أسبوع بعد أن أطلق جنود إسرائيليون النار على ثلاثة فلسطينيين فأردوهم قتلى، فى اشتباكات أعقبت غارة على مخيم قلنديا للاجئين شمالى القدس، وتوفى فلسطينى رابع أمس السبت فى مستشفى فى نابلس متأثرا بجروح أصيب بها خلال غارة فى الـ20 من أغسطس الماضى فى مخيم جنين للاجئين.

وقال ممثل فلسطينى فى المفاوضات للإذاعة الإسرائيلية، إنه لم يتم التوصل إلى أى اتفاقات حتى الآن خلال المفاوضات، واستؤنفت محادثات السلام المباشرة بين الجانبين فى أواخر يوليو الماضى بعد حالة من الجمود استمرت ثلاث سنوات، وتهدف المحادثات إلى التوصل إلى اتفاق سلام فى غضون تسعة أشهر، فضلا عن قيام دولة فلسطينية مستقلة.

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