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اليابان: تسرب آخر بمفاعل فوكوشيما النووي

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اليابان: تسرب آخر بمفاعل فوكوشيما النووي اليابان: تسرب آخر بمفاعل فوكوشيما النووي

أعلنت شركة طوكيو للطاقة الكهربائية ، السبت ارتفاع نسب التلوث الإشعاعي في الأنابيب والخزانات التي تحتوي المياه في مفاعل فوكوشيما دايتشي النووي في اليابان.

لكن الشركة المسؤولة عن تنظيف الخزانات قالت إن قطرة واحدة من خزان مياه مشع بدرجة كبيرة تسربت خارجه.

وأشارت الشركة – حسب ما نشرته CNN – إلى أنها قادرة على تأمين ظروف آمنة لموظفيها خلال عملية التنظيف، ونفت بأن الترب الحاصل يمكن أن يتسبب بالموت، بالشكل الذي نقلته بعض وسائل الإعلام، نظراً لإمكانية التحكم بالدرجة الإشعاعية المتسربة بطرق بسيطة.

ويتطابق شكل الخزانات العملاقة مع الخزان الذي أعلن عن تسريبه أكثر من 300 طن من المياه الملوثة إشعاعياً، الأسبوع الماضي، وبشكل كان يهدد برفع الدرجة الإشعاعية إلى “الخطيرة”.

وأضافت الشركة أنها ستجري تحقيقات حول سبب التسرب، وما إذا كانت هناك مواقع أخرى يمكنها أن تهدد بتسرب جديد.

هذا وقد شهدت اليابان نصيباً كبيراً من الكوارث النووية الناتجة عن الزلازل والتسونامي.

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