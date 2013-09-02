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بالفيديو - إنتر يسحق كاتانيا بثلاثية .. وفيورنتينا ينتصر برباعية

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بالفيديو - إنتر يسحق كاتانيا بثلاثية .. وفيورنتينا ينتصر برباعية بالفيديو - إنتر يسحق كاتانيا بثلاثية .. وفيورنتينا ينتصر برباعية

سحق إنتر مضيفه كاتانيا في الجولة الثانية من الدوري الإيطالي بثلاثية نظيفة يوم الأحد، فيما فاز فيورنتينا بنتيجة 4-2 على حساب جنوى.

وحقق إنتر فوزه الثاني الذي رفع رصيده للنقطة السادسة خلف نابولي المتصدر بفارق الأهداف.

افتتح رودريجو بالاسيو أهداف المباراة في الدقيقة 19، وضاعف يوتو ناجاتومو النتيجة بهدف ثاني في الدقيقة 56.

وأحرز ريكاردو ألفاريز الهدف الثالث في الدقيقة 80.

وفي إطار الجولة ذاتها، قاد جوسيب روسي مهاجم فيورنتينا فريقه لفوز خارج ملعبه على جنوى برباعية مقابل هدفين.

وصل فيورنتينا لنتيجة 3-0 قبل أن يبدأ أصحاب الأرض في التسجيل.

 

فقد أحرز ألبرتو أكيلاني وروسي، وماريو جوميز أهداف فيورنتينا في الدقائق 11 و14 و41.

بينما سجل ألبرتو جيلاردينو هدف جنوى في الدقيقة 54 ثم عاد روسي لتسجيل هدفه الثاني في الدقيقة 56.

واختتم فرانشيسكو لودي بهدف ثاني لجنوى في الدقيقة 60.

بهذه النتيجة يقفز فيورنتينا للمركز الرابع بالتساوي مع نابولي، إنتر، روما ويوفينتوس وفارق أهدافه جعله يسبق السيدة العجوز.

شاهد أهداف إنتر

شاهد أهداف فيورنتينا

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فيديو اليوم السابع

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