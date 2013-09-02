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ديميكيليس إلى مانشستر سيتي

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ديميكيليس إلى مانشستر سيتي ديميكيليس إلى مانشستر سيتي

مدريد، (إفي): أتم المدافع الأرجنتيني مارتين ديميكيليس انتقاله من نادي أتلتيكو مدريد الإسباني إلى مانشستر سيتي، الذي وقع له موسمين، بحسب ما أعلنه مساء اليوم الأحد النادي الإنجليزي في بيان على موقعه الإلكتروني.

ولم يبق قلب الدفاع، الذي وقع لأتلتيكو في 11 يوليو الماضي سوى 52 يوما بعد انتهاء تعاقده مع مالاجا، ولم يشارك معه في أي لقاء رسمي، بل فقط ثلاث مباريات ودية خاض فيها إجمالا 225 دقيقة.

وجاء تعاقد أتلتيكو مع البلجيكي توبي ألدرفيريلد، مدافع أياكس أمستردام الهولندي، ليفتح الباب أمام رحيل ديميكيليس إلى السيتي.

وسافر المدافع الأرجنتيني أمس السبت إلى مانشستر، حيث خضع صباح اليوم للفحص الطبي ووقع على انتقاله لوصيف الدوري الإنجليزي، الذي سيلتقي فيه مجددا بالتشيلي مانويل بيليجريني مدربه في كل من ريفر بليت ومالاجا.

وخاض ديميكيليس، الذي سيرتدي في فريقه الجديد القميص رقم 26 ، إجمالا 102 مباراة رسمية مع مالاجا خلال موسمين ونصف الموسم، منذ انضمامه إلى الفريق في يناير2011. ومن بين تلك المباريات 11 في دوري الأبطال، التي سيعود إليها في سبتمبر الجاري مع السيتي.

كما خاض في البطولة القارية 43 مباراة مع بايرن ميونخ، الذي شارك معه في أكثر من 200 مباراة رسمية، وفاز بأربعة ألقاب في الدوري الألماني ومثلها في كأس ألمانيا، خلال سبعة مواسم ونصف مع الفريق البافاري، الذي وقع له قادما من ريفر بليت الأرجنتيني، الذي لعب لفريقه الأول بين عامي 2001 و2003.

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