الإهمال يغتال مستشفى قوص جنوب قنا

يعانى المستشفى العام بمركز قوص جنوب محافظة قنا من إهمال شديد فى العديد من الخدمات الطبية فى ظل وجود قصور فى جودة الخدمة المقدمة للأهالى هناك لعل أهمها غياب الأطباء ونقص أصناف عدد من الأدوية ووجود عجز فى هيئات التمريض، وعدم وجود دورات مياه آدمية، إلى جانب المشكلة التى مازالت تبحث عن حل وهى الصرف الصحى.

رمضان الكريتى من أهالى قوص، قال إن المستشفى تعانى من الإهمال الذى أدى لغياب الخدمات الطبية وانعدام الرعاية للمرضى حتى فى قسم الطوارئ والإهمال الجسيم داخل وحدة الغسيل الكلوى.

هند خيرى، أضافت "طبعا فى إهمال كبير قوى فى المستشفى.. قسم الغسيل الكلوى يمر علينا اليومين وربما الثلاث أيام ومحدش بيغسل، بسبب انقطاع المياه نهاراً حتى الساعة 11 ليلاً فى مشهد متكرر، وفى ناس بتعود لمنازلها من غير جلسة الغسيل الكلوى".

على الحسانى موظف، قال إن مستوى الخدمة السيئ داخل مستشفى قوص امتد إلى كل قسم بها وطال حتى دورات المياه التى يستخدمها مواطنون يفترض أنهم مرضى، فهل يصدق أحد أن دورات المياه لا يوجد بها صنبور للمياه أو حتى قواعد؟!.. حسبنا الله ونعم الوكيل فى هؤلاء المسئولين عن إدارة تلك المستشفى.

بجانب ما سبق من مشكلات يتحدث لنا كرم حسنى عن المشكلة الأهم، وهى الصرف الصحى الذى يعد مشكلة معقدة داخل مستشفى قوص، خاصة بعد أن فشلت سيارات الكسح فى معالجة هذا الأمر الذى بات يهدد بمشكلة تمتد خطورتها على الأصحاء قبل المرضى، خاصة فى ظل محاصرة مياه الصرف الصحى لعنابر المرضى وعدد من الأقسام.

ويختتم أنور على مدرس قائلاً يمكن لأى زائر لمستشفى قوص، أن يدخلها معافى ليخرج مصاباً بالأمراض، فالإهمال طال كل شىء.. حجرات الغيار على الجروح والأرضيات متسخة والمعدات والأدوات شبه معدومة والأسرة سيئة والملايات تفوح منها روائح دماء مرضى سابقين بسبب عدم غسلها، إلى جانب انتشار الحشرات بشكل كبير وخاصة الصراصير، ناهيك عن القطط وسط العنابر وبجوار المرضى.