محافظ كفر الشيخ يطالب رئيس الوزراء بإسناد ترميم مسجد الدسوقى بالأمر المباشر

أكد المستشار محمد عزت عجوة محافظ كفر الشيخ، أن إعادة إنتاج مبارك هو عنوان لا وجود له فى الطبيعة، ولا فى الخيال، لأن هناك تغييراً حقيقياً فى الشعب المصرى، وهو مصدر السلطات، خاصة بعد ثورة 30يونيو، والجميع يحترم إرادة الشعب المصرى ومن يفعل غير رغبة الشعب فهو مخطئ، وذلك رداً على سؤال أحد الصحفيين.

جاء ذلك خلال لقاء المستشار محمد عزت عجوة محافظ كفر الشيخ بالصحفيين والإعلاميين، المحدد له الأحد من كل أسبوع، للاستماع إلى ما يحمله الصحفيون من مشاكل تمس حياة المواطنين ونقلها بكل أمانة وصدق للمسئولين للعمل على حلها على أرض الواقع.

كما أكد المحافظ أن حركة تغيير رؤساء الوحدات المحلية على مستوى المحافظة ستتم نهاية هذا الأسبوع، وأن الاختيار سيكون على أساس الكفاءة والقدرة على العمل الميدانى وحل مشاكل الجماهير.

كما أضاف المحافظ أنه تم التوصل لحل مشكلة تفريغ أعمدة المسجد الدسوقى من الخرسانة المسلحة بعد أن ظهرت خلال أعمال الترميم الجارية بمعرفة شركة المقاولون العرب، حيث تم تدبير الموارد والاعتمادات المالية بمبلغ 3 ملايين جنيه، والأمر يتطلب مخاطبة الدكتور رئيس الوزراء للتفضل بالموافقة على استصدار الأمر المباشر لإحدى الشركات المتخصصة للقيام بأعمال صيانة وترميم أعمدة المسجد، كما أشار إلى أنه فى هذا الإطار عقد اجتماعاً أمس بمقر مجلس مدينة دسوق بحضور كافة الجهات المعنية للتوصل لحلول إيجابية فى هذا الشأن.

هذا وقد قام المحافظ بحل جميع المشاكل التى عرضها الصحفيون، ومنها عدم توافر أكياس الدم ببنك الدم بمستشفى كفر الشيخ العام، حيث قام المحافظ باستدعاء مدير بنك الدم ومدير المستشفى بحضور الدكتورة وكيل وزارة الصحة، وناقش معهم كيفية توافر الدم بالبنك بصفة مستمرة من خلال القوافل الطبية للتبرع بالدم، وتذويد هذه القوافل بالمستلزمات الغذائية التى تقدم للمتبرعين.

وأشار المحافظ إلى إعادة تطوير مدينة كفر الشيخ وخاصة حى غرب المدينة وتذويده بالمرافق والخدمات قبل إجراء أعمال الرصف، والاهتمام بالنظافة العامة والإشغالات وحل مشكلة المرور، وأضاف أنه سيتم تكليف رؤساء المراكز والمدن باختيار قرية نموذجية بكل مركز بعد تطويرها وتوافر الخدمات بها وإجراء أعمال التجميل والتشجير وإنارة المداخل الخاصة بها.