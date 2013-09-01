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انتهاء أزمة الصيادين بالسويس وتقنين أوضاع اللنشات بعد شهر

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انتهاء أزمة الصيادين بالسويس وتقنين أوضاع اللنشات بعد شهر انتهاء أزمة الصيادين بالسويس وتقنين أوضاع اللنشات بعد شهر

قال مجدى الشعيرى عضو مجلس الإدارة والمستشار القانونى لجمعية أصحاب السفن الآلية بالسويس، إن أزمة الصيادين وأصحاب السفن والمركب واللنشات انتهت، موضحاً أن جميع الصيادين سيسرحون للعمل فى الصيد من ميناء الأتكة صباح الاثنين.

وأضاف لـ"اليوم السابع"، أن رئيس هيئة الثروة السمكية ونائب وزير الزراعة أصدروا قراراً بالتنسيق مع اللواء العربى السروى محافظ السويس، على تقنين أوضاع اللنشات، وعددها 12 "لانش" بعد شهر، والصيد بحرفتهم فقط وتنفيذ القانون رقم 124 لسنة 1983 والذى يحدد لكل صياد حرفته، وكيف يعمل والعقوبات التى تقع عليه فى حالة مخالفته ذلك.

كان موسم الصيد قد شهد صباح اليوم الأحد، أزمة حادة بين أصحاب السفن واللنشات بسبب صيد الأخير بحرفة الأول وهو ما وصفوه أصحابها بالمخالف للقانون.

من جانبه قال على الجنيدى رئيس جمعية تجار وبائعى الأسماك، إن المحافظ أبلغهم رسمياً بسروح اللنشات صباح اليوم دون مشاكل.

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