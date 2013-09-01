إخوان ليبيا يطالبون الحكومة ووزارة الداخلية وضع حد لمسلسل الاغتيالات

أكد حزب العدالة والبناء، الليبى (إخوان مسلمين) أنه على الحكومة المؤقتة ووزارة الداخلية اتخاذ كافة الإجراءات الأمنية اللازمة لوضع حد لمسلسل الاغتيالات، وكشف نتائج التحقيقات فى الاغتيالات السابقة وإنزال أقصى العقوبات بالجناة.

وطالب الحزب - فى بيان له - الجهات الأمنية المختصة فى البلاد بإجراء التحقيقات اللازمة لمعرفة هوية الجناة فى عمليات الاغتيال التى شهدتها فى الآونة الأخيرة مدينة بنغازى، بعد عملية اغتيال مساعد المدعى العام العسكرى فى ليبيا العقيد يوسف الأصيفر، وأكد حرمة الدم الليبى وأنه يتابع عمليات الاغتيال ببالغ القلق.

يذكر أن المدعى العام العسكرى فى ليبيا العقيد "يوسف الأصيفر" اغتيل الخميس الماضى، بعد أن وضع مجهولون عبوة ناسفة تحت سيارته، ما أدى إلى وفاته وإصابة شقيقه الذى كان بصحبته بجروح نقل على إثرها للمستشفى للعلاج.