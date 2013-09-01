نواب أردنيون يعارضون التدخل الأجنبى فى سوريا

عارض 77 نائبا أردنيا- وبشدة- أى تدخل أجنبى أو أى هجوم عسكرى على سوريا، مطالبين بعقد جلسة عاجلة مع الحكومة لمناقشة إمكانات واستعدادات الأردن لتطور الأوضاع فى سوريا.

وطالب النواب- فى مذكرة رفعوها إلى رئيس مجلس النواب الأردنى، سعد هايل السرور، اليوم الأحد- بمناقشة الإمكانات واستعدادات الأردن للوضع السورى وموقفه من الضربة العسكرية التى يعد لها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.

وأدان الموقعون على المذكرة- التى تبناها النائب الأول لرئيس مجلس النواب، المهندس خليل عطية- كل عمليات التقتيل والتهجير القسرى الذى يتعرض له الشعب السورى، داعين كل الأطراف السياسية فى سوريا إلى الحوار السياسى للخروج من الأزمة.

جدير بالذكر أن دائرة الرفض البرلمانى والشعبى والحزبى والنقابى الأردنى قد اتسعت منذ التلويح الأمريكى بضرب سوريا، كما شهدت العاصمة عمان وبعض المحافظات الأردنية تظاهرات تندد بالضربة المحتملة على سوريا.

كما أعلنت جماعة الإخوان المسلمين فى الأردن عن رفضها لهذه الضربة المحتملة، حيث سيطر القلق والترقب على الشارع الأردنى جراء التهديد الأمريكى بضرب سوريا، والتداعيات المحتملة على الأردن عسكريا وسياسيا واقتصاديا.