محافظ البحيرة: منع توصيل المرافق للمبانى المخالفة على الأراضى الزراعية

أكد الدكتور "مصطفى هدهود"، محافظ البحيرة، على أهمية التوعية بخطورة التعدى على الأراضى الزراعية، باعتباره إهدارا لهيبة مؤسسات الدولة، مشددا على عدم السماح بتوصيل المرافق للمبانى المخالفة التى أقيمت على تلك الأراضى.

مضيفا خلال لقاءه اليوم برؤساء المدن وعدد من القيادات التنفيذية، أنه لابد من التلاحم والتواصل مع المواطنين والقيادات الشعبية بهدف تحقيق المصلحة العامة.

وطالب محافظ البحيرة بتحويل القرية البحراوية إلى قرية منتجة، واستغلال أراضى أملاك الدولة لعمل مشاريع إنتاجية، وتشجيع الفلاحين على التعامل مع الصندوق الاجتماعى للتنمية من خلال قروض المشروعات الصغيرة، وكذلك تحفيز المواطنين على دفع الضرائب العقارية والعامة.

كما طالب هدهود "بحصر القرى التى بها شبكات صرف صحى جيدة وتحتاج إلى محطات معالجة لإدراجها ضمن خطة إنشاء محطات المعالجة، وعمل خطة لوصول الصرف الصحى لجميع قرى المحافظة خلال فترة لا تتجاوز الخمس سنوات.

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