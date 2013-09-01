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اللواء القصاص يتابع أعمال النظافة ورفع القمامة بنطاق المحافظة

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اللواء القصاص يتابع أعمال النظافة ورفع القمامة بنطاق المحافظة اللواء القصاص يتابع أعمال النظافة ورفع القمامة بنطاق المحافظة

قام اللواء أحمد القصاص، محافظ الإسماعيلية، بجولة ميدانية بنطاق حى ثالث لمتابعة الموقف العام لما تم تنفيذه من أعمال رفع تجمعات القمامة والمخلفات والرتش من عدد من المناطق بنطاق حى ثالث، كما تضمنت الجولة تفقد المحافظ للمنطقة المحيطة بمحور ميدان إبراهيم سلامة، ومديرية الزراعة، ومديرية ، ومنطقة خلف المحافظة، وأبراج الفردوس، ومحيط إستاد النادى الإسماعيلى، ثم توجه المحافظ لتفقد ومتابعة بعض المناطق بنطاق حى أول الإسماعيلية، وكورنيش ترعة الإسماعيلية.

وخلال الجولة أبدى المحافظ عددا من الملاحظات وأصدر تعليمات إلى كل من المهندس محمد الصافى، رئيس حى ثالث، والمهندسة قدرية العنانى، رئيس حى أول الإسماعيلية، بضرورة تكثيف كافة الجهود وحشد العمالة والمعدات اللازمة لسرعة الانتهاء من رفع أكوام القمامة والمخلفات من جميع المناطق، والتعاون والتنسيق مع جهاز التجميل والتطوير وإدارة شئون الحدائق والمنتزهات بالمحافظة، ومشاركة كافة الجهات المعنية، ومؤكدا أنه لابد أن يشعر كل مواطن على أرض الاسماعيلية بالتغير فى مستوى النظافة العامة والتجميل بالمحافظة، وذلك فى إطار تضافر كافة الجهود من جميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء وتكثيف وحشد كافة الأجهزة المعنية لاستكمال خطة المحافظة للنظافة العامة والتجميل، من أجل استعادة الشكل الجمالى والحضارى للإسماعيلية وفى إطار منهج العمل الميدانى والمتابعة على أرض الواقع.

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مصر 365

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