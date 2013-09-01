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12.5 مليون جنيه لأعمال الترميم والإحلال بديوان عام محافظة بنى سويف

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12.5 مليون جنيه لأعمال الترميم والإحلال بديوان عام محافظة بنى سويف 12.5 مليون جنيه لأعمال الترميم والإحلال بديوان عام محافظة بنى سويف

أكد المستشار مجدى البتيتى، محافظ بنى سويف، أن الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة سوف تبدأ ترميم مبنى ديوان عام محافظة بنى سويف الذى أضير جراء الأحداث الأخيرة التى شهدتها البلاد.. على أن تبدأ أعمال الترميم الأسبوع الحالى.

وأوضح المحافظ أنه تم تشكيل لجنة فنية متخصصة ضمت اللواء إبراهيم وجيه، رئيس المكتب الاستشارى للهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، واللواء محمد عزت فتح الباب، السكرتير العام، ومدير الإسكان، والإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمدينة بنى سويف، حيث كشف تقرير المعاينة تأثر العديد من العناصر الإنشائية للمبنى نتيجة الحريق والتهام كافة التشطيبات.

كما أوصى التقرير بإمكانية ترميم وإعادة تأهيل العناصر الإنشائية المتأثرة بالمبنى وإعادة تشطيبات المبنى بالكامل من الداخل والخارج، مع ضرورة إجراء الاختبارات الحقلية والعملية على عناصر الهيكل الخرسانى.

وطبقا للتقرير تقدر التكلفة التقديرية لأعمال الترميم والإصلاح وإعادة التشطيب داخليا وخارجيا وإنشاء سور حول الديوان بمبلغ (12.5) مليون جنيه، وذلك بخلاف أعمال الفرش الداخلى والتأثيث أو الربط على المصادر العمومية.

تجدر الإشارة أن الهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة تساهم بتجهيز مقر مؤقت لمكتب محافظ بنى سويف وقيادات المحافظة بمقر مبنى القوى العاملة شرق النيل، لحين الانتهاء من أعمال ترميم الديوان.
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