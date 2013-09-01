تحركات لرموز قبائل سيناء لبحث أزمة الأنفاق وقضية ملاحقة الإرهابيين

قرر عدد من رموز سيناء بمختلف انتماءاتهم القبلية وتوجهاتهم السياسية تشكيل لجنة تضم 10 من القيادات القبلية بالمنطقة لعرض مطالب أبناء سيناء فى هذه المرحلة، والتى أصبحت ضرورة بعد أحداث سيناء الأخيرة.

وقال مصدر مطلع أن اجتماع عقد اليوم برفح ضم الرموز القبلية والتى أكدت أنها لن تسمح بالعبث بتراب مصر، وأن يخترق من قبل أى جهات خارجية أو معادية وأنهم سيعدون فيما بينهم قائمة بمطالب ملحة لأبناء المنطقة وتوجيهها للجهات السيادية المختلفة لتقديم رد عليها للرأى العام فى سيناء.

وبين المصدر أن الرموز القبلية تسعى إلى توضيح حقيقة ما يتردد بشأن إزالة المنازل من منطقة الحدود مع قطاع غزة وموقف من تم احتجازهم بالمعسكرات للاشتباه بهم فى أحداث سيناء الأخيرة، وبعض منهم حول للمحاكم العسكرية واستمرار إغلاق محلات تجارية بميدان الشيخ زويد بعد تعرض قسم الشرطة لمحاولة تفجير.