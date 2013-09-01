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وزير "التعليم": نحتاج 50 مليار جنيه لإتاحة مكان لكل طالب.. وميزانيتنا 2.5 مليار

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وزير "التعليم": نحتاج 50 مليار جنيه لإتاحة مكان لكل طالب.. وميزانيتنا 2.5 مليار وزير "التعليم": نحتاج 50 مليار جنيه لإتاحة مكان لكل طالب.. وميزانيتنا 2.5 مليار

كتب : محمد عاشور منذ 35 دقيقة

قال الدكتور محمود أبوالنصر، وزير التربية والتعليم، إنه تلقى أكثر من 8 آلاف رسالة، فور طرح رقم هاتفة بحلقة برنامج "هنا العاصمة" لتلقي الشكاوى، مشيرا إلى أن أغلب الشكاوى المقدمة تركزت في تظلمات الثانوية العامة والعجز في فصول رياض الأطفال.

وأكد أبوالنصر، خلال مداخلة هاتفية للبرنامج، أن تحتاج 50 مليار جنيه لإتاحة مكان لكل طالب بالفصول، وميزانية الوزارة ملياري جنيه ونصف فقط، مضيفا أنه اتخذ قرارا بتحويل المدارس المهنية للفترة المسائية، وجعل الفترة الصباحية لفصول رياض الأطفال؛ لاستهدف التغلب على العجز.

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