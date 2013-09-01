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صديق حبارة: عادل ليس متورطا في تفجيرات "طابا".. واختفى منذ عام

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صديق حبارة: عادل ليس متورطا في تفجيرات "طابا".. واختفى منذ عام صديق حبارة: عادل ليس متورطا في تفجيرات "طابا".. واختفى منذ عام

كتب : محمد عاشور منذ 10 دقائق

قال المحامي عمرعبد اللطيف، صديق عادل حبارة، إن صديقه اختفى منذ عام عقب قتله لمخبر بمركز أبو كبير بالشرقية.

وأضاف عبداللطيف، خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامي محمود الورواري ببرنامج "الحدث المصري"، أن "حبارة" لديه رغبة في ممارسة دور الزعامة والسيطرة على من بصحبته، مشيرا إلى أنه حاول قتل أمين شرطة يعمل بجهاز أمن الدولة الأسبق في 2010.

وأكد عبد اللطيف، أن حبارة "هرب مع من هربوا بأحداث سجن وادي النطرون"، نافيا أن يكون حبارة قد سافر إلى أفغانستان، وتابع "لن أدافع عنه، لكن ليس له دخل في أحداث تفجيرات طابا".

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