ضبط قيادين بتنظيم الإخوان متهمين بحرق شرطة إطسا

كتب ـ محمد صلاح منذ 22 دقيقة 19 ثانية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالفيوم من ضبط قيادين بتنظيم جماعة الإخوان بالفيوم مطلوب ضبطهما فى قضايا اقتحام وحرق وسرقة أسلحة ومتعلقات إدارة شرطة النجدة ومحاولة اقتحام قسم شرطة طلسا بالفيوم. تم القبض على المتهمين وهما من العناصر النشطة والمؤثرة على استخدام العنف واقتحام المقرات الشرطية والتعدى على ضباط وأفراد الشرطة وتولت النيابة التحقيق .

كانت إدارة البحث الجنائى بالفيوم قد ألقت القبض على كمال الدين "ن.م" 68 سنة، بالمعاش، نقيب التطبيقين وعضو مجلس الشعب سابق عن الحرية وعضو اللجنة البرلمانية داخل تنظيم الإخوان وعضو مكتب إدارى المحافظة وأحد رموز قيادات الجماعة بالمحافظة ، والمطلوب ضبطه وإحضاره فى قضية اقتحام وحرق وسرقة أسلحة ومتعلقات إدارة شرطة النجدة وإدارة تأمين الطرق والمنافذ بالفيوم، وقتل بعض الضباط والأفراد والعاملين بها وإقتحام مبنى ديوان عام محافظة الفيوم وسرقة محتوياته،و"عمر ى.ح" 50 سنة مسئول اللجنة الإعلامية داخل جماعة الإخوان المسلمين بالفيوم، والمطلوب ضبطه وإحضاره فى قضية محاولة إقتحام قسم شرطة طلسا، بالإضافة إلى أحد القضايا بالقاهرة.



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