أخبار عاجلة

خطر بالمستندات || بعد التحذير من عقار الكونجستال.. تحذير جديد من «الصحة» من دواء شهير لعلاج «الحموضة» وتطالب بسحبه فوراً من الصيدليات والمستشفيات -
تيران وصنافير سعوديتان بموجب حكم محكمة الأمور المستعجلة -
أسعار تركيب عدادات الكهرباء الكودية بالعقارات المخالفة -
قرار جمهوري هام وعاجل من "السيسي" بمنح معاش استثنائي لبعض ضباط الصف والمتطوعين بالجيش -
بالفيديو || مسؤول أمني بمكافحة المخدرات يطمئن المصريين “مصر دولة مستهلكة للمخدرات ودولة عبور لبعض أنواع المخدرات للدول الأخرى والحمد لله لسنا منتجين” -
والد «يوستينا» يخرج عن صمته ويكشف لأول مرة علاقتها بقاضي الحشيش.. وسبب وجودها معه -
مساء dmc - المؤتمر الصحفي لمستشار الرئيس دونالد ترامب لشئون الشرق الأوسط -
فيديو| السيسي للجالية المصرية: «أنا جاي أسمع منكم وأطمنكم على مصر» -
فيديو| معتز عبد الفتاح: ترامب يرى السيسي زعيم رؤساء العالم العربي -
لقاء خاص مع إسلام محارب - نجم نادي سموحة .. في مساء الأنوار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

هيئة قضايا الدولة تستنكر إقصاءها من لجنة الخمسين لصياغة الدستور

Google+ Print
هيئة قضايا الدولة تستنكر إقصاءها من لجنة الخمسين لصياغة الدستور هيئة قضايا الدولة تستنكر إقصاءها من لجنة الخمسين لصياغة الدستور

عقد نادى مستشارى هيئة قضايا الدولة اجتماعاً طارئاً، اليوم، لمناقشة تجاهل الرئاسة بتمثيلهم فى لجنة الخمسين لوضع الدستور الجديد.

وأعرب النادى عن استيائه وغضب جموع مستشاريه من سياسة الإقصاء المتعمدة من قبل الرئاسة باستبعاد تمثيل الهيئة فى الدستور، سواء فى لجنة الخبراء العشرة أو الخمسين.

وشدد النادى على أن الهيئة تضم قسماً للمحكمة الدستورية العليا يوجد به أكثر من خمسين فقيه دستورى تمرسوا على العمل الدستورى، الأمر الذى من شأنه التأثير الإيجابى على عمل اللجنة الذى يصب فى نهاية المطاف فى مصلحة الوطن العليا.

ودعا مجلس إدارة نادى قضايا الدولة برئاسة المستشار أحمد خليفة، لعقد مؤتمر صحفى، بحضور جموع مستشارى النادى لبيان موقف النادى من هذا التجاهل الصارخ من قبل الرئاسة لتمثيل الهيئة فى الدستور.

ويناشد النادى لجنة الخمسين بإعادة الاختصاصات التى سلبتها لجنة الخبراء العشرة إعادتها للهيئة.

وأكد المستشار أمين عبد الرحيم عضو مجلس إدارة النادى، أن الدعوى لعقد المؤتمر هى مجرد خطوة أولى ستتبعها خطوات أخرى للتصعيد والرد على سياسة الإقصاء المتعمدة من قبل الرئاسة والتعدى الصارخ على اختصاصات الهيئة الواردة فى دستور 2012، والتى كانت من أهم أهداف الثورة.

وأضاف ان هذه الاختصاصات هى حق أصيل للهيئة، ووضعت من أجل تمكينها من مسئوليتها السامية فى الحفاظ على المال العام، وأن هذه الاختصاصات لحصول المواطن على عدالة ناجزه ولا تضيف أى ميزة للهيئة ولا تكلف خزانة الدولة اى أعباء مالية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365