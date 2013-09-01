غدا.. "المرشدين السياحيين" تدشن حملة "مرشد سياحى صوت مصر"

تنظم النقابة العامة للمرشدين السياحيين، مؤتمرا صحفيا، غدا الاثنين، وذلك للإعلان عن بدء فعاليات تدشين حملة "مرشد سياحى صوت مصر"، لتنشيط السياحة الداخلية، والتى أعلنت عنها النقابة قبل ذلك بالاشتراك مع عدد من المرشدين السياحيين، تحت رعاية هشام زعزوع، وزير السياحة، بالاشتراك مع عدد من الوزارات والهيئات المعنية.

وأضافت النقابة فى بيان لها، اليوم، أن أول تلك الفعاليات وقفة بأهرامات الجيزة 5 سبتمبر الجارى، لتنشيط السياحة الداخلية، وتوجيه رسالة بكل لغات العالم المختلفة لشرح وتوضيح حقائق الأحداث الجارية بمصر، ودعوة السائحين من مختلف دول العالم لزيارة مصر فى ثوبها الجديد بعد ثورة 30 يونيو.

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