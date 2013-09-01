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أبو حديد": تشكيل أول مجلس قومى للإرشاد الزراعى لعودة الدورة الزراعية

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أبو حديد": تشكيل أول مجلس قومى للإرشاد الزراعى لعودة الدورة الزراعية أبو حديد": تشكيل أول مجلس قومى للإرشاد الزراعى لعودة الدورة الزراعية

أصدر الدكتور أيمن فريد أبو حديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، اليوم الأحد، قرارًا بتشكيل أول مجلس قومى للإرشاد الزراعى برئاسته وعضوية الدكتور أشرف الغنام، رئيس قطاع الإرشاد الزراعى، كمقرر للمجلس إلى جانب رؤساء الإدارة المركزية للبساتين والإدارة المركزية للأراضى والمياه، ومعهد بحوث المحاصيل الحقلية للإرشاد والتدريب والاتحاد التعاونى الزراعى ونقيب فلاحى ، حيث يختص المجلس بوضع خطط الإرشاد الزراعى للمزارعين والإشراف على تطبيقها كاملة والالتزام بتنفيد إعادة الدورة الزراعية إلى الأراضى المصرية.

ويضم المجلس فى تشكيله وكلاء معهد بحوث البساتين للإرشاد والتدريب ومعهد بحوث الإنتاج الحيوانى ومعهد بحوث الأراضى والمياه والبيئة، ومعهد بحوث الإرشاد الزراعى والتنمية الريفية ومعهد بحوث الاقتصاد الزراعى، ومعهد بحوث القطن ومعهد بحوث المحاصيل السكرية ومعهد بحوث وقاية النبات ومعهد بحوث أمراض النبات، ومعهد بحوث صحة الحيوان ومعهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية والمعمل المركزى للمناخ والمعمل المركزى لبحوث نخيل البلح.

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مصر 365

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