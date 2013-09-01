مسلم: على حكومة الببلاوي "المرتعشة" أن تتخذ موقفا من "حماس"

كتب : محمد عاشور منذ 32 دقيقة

ناشد الكاتب الصحفي محمود مسلم مدير تحرير جريدة "الوطن"، حكومة الدكتور حازم الببلاوي، التي وصفها بـ"المرتعشة والبطيئة"، أن تتخذا موقف من حركة حماس، مؤكدا على أن هذه الحركة لم تعد تمثل المقاومة الفلسطينية.

وأضاف مسلم، خلال لقائه في قناة "دريم"، أن هناك فرقا بين حماس وفلسطين، منوها بأنه لا يجوز أبدا أن المزايدة على الجيش والشعب المصريين تجاه القضية الفلسطينية.

وعن الأزمة السورية، قال مسلم، إنه "لو لم تقم ثورة 30 يونيو وأطاح الشعب المصري بنظام الإخوان المسلمين، لطالب محمد مرسي من الجيش المصري أن يدخل بقواته إلى سوريا لتنفيذ المخطط الأمريكي"، وتابع "هناك معلومات مؤكدة أن مرسي طلب من الجيش المصري أن يقوم بتدريب الجيش السوري الحر".