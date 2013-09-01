هل التوقف عن تناول النشويات والدهون يساعد على تقليل الوزن؟

أرسلت قارئة تقول إنها فتاة عمرها 25 عاما، وتعانى زيادة بالوزن تقارب الـ15 كيلوجراما، وتتبع عددا كبيرا من الحميات الغذائية، لكنها لا تجدى معها، وقررت فى الفترة الأخيرة، أن تقوم بمنع أى مواد غذائية تحتوى على النشويات أو الدهون فهل هذا من شأنه أن يقلل من وزنها مع العلم أن كثير من الحميات الغذائية لم تجد معها؟

يجيب الدكتور بهاء ناجى استشارى التغذية وعلاج أمراض السمنة والنحافة، أن من الخطر التوقف عن تناول أطعمة معينة، بغرض تقليل الوزن والجسم، كما يضر من زيادة النشويات أو الدهون إلا أن الجسم يحتاج إلى الدهون فى عملياته الغذائية.

وأضاف بهاء أن الجسم فى حاجة إلى وجود الدهون بنسبة 5% لأنها تساعد على هضم بعض الفيتامينات التى لا تهضم إلا فى وجود الدهون، مثل فيتامين (أ) وهو الفيتامين المسئول عن نمو الشعر وتقوية النظر، ورطوبة الجلد فإذا لم يتم هضم هذا الفيتامين، سيعانى الجسم من كثير من المضاعفات والأمراض التى تؤثر على الجسم.

وأشار إلى أن هناك أيضا فيتامين (هـ) وهو الفيتامين المسئول عن الخصوبة والإنجاب وتكوين التبويض، وبالتالى فإن عدم تناول تلك المواد سيؤدى إلى وجود خلل بجسم الإنسان.

أما عن موضوع أنها تتبع حميات غذائية ومع ذلك لا تقل فى الوزن، فذلك يدل على أنها تعانى من خلل فى حرق السعرات الحرارية للدهون أو السكريات وفى تلك الحالة، فهى بحاجة إلى تحديد سبب هذا الخلل فإن كان وراثيا فإنها فى تلك الحالة، يجب أن تلتزم ببرنامج رياضى خاص وقاس لتعويض حرق السعرات الحرارية.

وقال بهاء أما إذا كان الخلل ناتجا عن مشاكل جسمانية كخلل فى الغدة الدرقية فإننا نعطى دواء لعلاج مشكلة الغدة الدرقية أو إذا كان بسبب مقاومة الأنسولين فإننا نعالج تلك المشكلة لكن فى كل الحالات عليها إتباع عدد من التمارين الرياضية يخبرها بها لطبيب لتناسب حالتها.