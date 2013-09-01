أخبار عاجلة

خطر بالمستندات || بعد التحذير من عقار الكونجستال.. تحذير جديد من «الصحة» من دواء شهير لعلاج «الحموضة» وتطالب بسحبه فوراً من الصيدليات والمستشفيات -
تيران وصنافير سعوديتان بموجب حكم محكمة الأمور المستعجلة -
أسعار تركيب عدادات الكهرباء الكودية بالعقارات المخالفة -
قرار جمهوري هام وعاجل من "السيسي" بمنح معاش استثنائي لبعض ضباط الصف والمتطوعين بالجيش -
بالفيديو || مسؤول أمني بمكافحة المخدرات يطمئن المصريين “مصر دولة مستهلكة للمخدرات ودولة عبور لبعض أنواع المخدرات للدول الأخرى والحمد لله لسنا منتجين” -
والد «يوستينا» يخرج عن صمته ويكشف لأول مرة علاقتها بقاضي الحشيش.. وسبب وجودها معه -
مساء dmc - المؤتمر الصحفي لمستشار الرئيس دونالد ترامب لشئون الشرق الأوسط -
فيديو| السيسي للجالية المصرية: «أنا جاي أسمع منكم وأطمنكم على مصر» -
فيديو| معتز عبد الفتاح: ترامب يرى السيسي زعيم رؤساء العالم العربي -
لقاء خاص مع إسلام محارب - نجم نادي سموحة .. في مساء الأنوار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

طبيب: حركات الأطفال غير الإرادية موروثة من الآباء

Google+ Print
طبيب: حركات الأطفال غير الإرادية موروثة من الآباء طبيب: حركات الأطفال غير الإرادية موروثة من الآباء

أرسلت أم تسأل، يعانى طفلى البالغ من العمر 10 سنوات من علة ما تجعله كثير الابتسام ودائم الابتسام بلا سبب، ويتحرك فى اتجاهات عدة بجسده يقوم بحركات جسدية غير مفهومة، أريد أن أعرف الأسباب التى أدت لإصابته بهذا المرض حتى يمكننى تجنبها؟

أكد الدكتور محمود عبد الرحيم غلاب أستاذ علم النفس بجامعة القاهرة، أن هناك حالة يعانى منها بعض الأطفال وهذه الحالة تكون بالوراثة ويلعب فيها الجين الوراثى دورا كبيرا، وهذه الحالة يعانى فيها الطفل المريض من حركات غريبة ولا إرادية، وهو ما يجعله يحرك جسده فى اتجاهات غير طبيعية وغريبة لا يمكن توقعها، بأن يقوم مثلا الطفل بتكرار الحركة إلى الأمام وهو جالس أو الإشارة بيديه بحركة معينة، أو التلويح بها لمرات عديدة وبشكل متكرر لا حاجة له فعليا.

ويميز هذا الطفل الضحكة غير المبررة فى جميع المواقف حتى الحزينة منها، ويتعامل بنوع من الضحك مع كل المواقف، وهو ما يعيقه عن التواصل مع الكثيرين ولا يستطيع الكثير من الأطفال فى مثل عمره التفاهم معه، وتفهم حالته لقلة الثقافة النفسية والعقلية هنا.

وأشار إلى أنه يجب أن تعلم الأم السائلة أن هذا المرض هو بسبب خلل فى الكروموسوم ( 10 ) والذى يرثه الابن من الأب، ولا يمكن الثقة فى تفاديه، لأن هذا المرض وراثى بحت ويجب أن يعى الأبوان كيفية التعامل معه، ولا يجب أن تكون المعلومات لديهما بسيطة أو قليلة، وإنما يجب الاستعانة بطبيب متخصص لمتابعة الطفل باستمرار حتى يستطيع التأقلم مع مجتمعه.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365