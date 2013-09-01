طبيب: حركات الأطفال غير الإرادية موروثة من الآباء

أرسلت أم تسأل، يعانى طفلى البالغ من العمر 10 سنوات من علة ما تجعله كثير الابتسام ودائم الابتسام بلا سبب، ويتحرك فى اتجاهات عدة بجسده يقوم بحركات جسدية غير مفهومة، أريد أن أعرف الأسباب التى أدت لإصابته بهذا المرض حتى يمكننى تجنبها؟

أكد الدكتور محمود عبد الرحيم غلاب أستاذ علم النفس بجامعة القاهرة، أن هناك حالة يعانى منها بعض الأطفال وهذه الحالة تكون بالوراثة ويلعب فيها الجين الوراثى دورا كبيرا، وهذه الحالة يعانى فيها الطفل المريض من حركات غريبة ولا إرادية، وهو ما يجعله يحرك جسده فى اتجاهات غير طبيعية وغريبة لا يمكن توقعها، بأن يقوم مثلا الطفل بتكرار الحركة إلى الأمام وهو جالس أو الإشارة بيديه بحركة معينة، أو التلويح بها لمرات عديدة وبشكل متكرر لا حاجة له فعليا.

ويميز هذا الطفل الضحكة غير المبررة فى جميع المواقف حتى الحزينة منها، ويتعامل بنوع من الضحك مع كل المواقف، وهو ما يعيقه عن التواصل مع الكثيرين ولا يستطيع الكثير من الأطفال فى مثل عمره التفاهم معه، وتفهم حالته لقلة الثقافة النفسية والعقلية هنا.

وأشار إلى أنه يجب أن تعلم الأم السائلة أن هذا المرض هو بسبب خلل فى الكروموسوم ( 10 ) والذى يرثه الابن من الأب، ولا يمكن الثقة فى تفاديه، لأن هذا المرض وراثى بحت ويجب أن يعى الأبوان كيفية التعامل معه، ولا يجب أن تكون المعلومات لديهما بسيطة أو قليلة، وإنما يجب الاستعانة بطبيب متخصص لمتابعة الطفل باستمرار حتى يستطيع التأقلم مع مجتمعه.