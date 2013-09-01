رياضة المشى علاج مفيد للتخلص من الأرق والتوتر وضغط الدم المرتفع

قال الدكتور جمال شفيق أحمد أستاذ الطب النفسى بجامعة عين شمس، تعتبر رياضة المشى من أفضل أنواع الرياضات على الإطلاق والتى تفيد على جميع الأعمار من الجنسين، ولقد مارس إباؤنا وأمهاتنا المشى الذى كان شائعا فى حياتهم السابقة البسيطة فكانوا يتمتعون بالصحة والحيوية والنشاط وكانت إمراضهم قليلة وخفيفة.

وتابع، أما فى وقتنا الحالى ومع التقدم العلمى والتكنولوجى ووجود مختلف وسائل المواصلات والسيارات وسهولة التنقل وعدم المشى، مشيراً إلى أنه انتشرت فى عصرنا الحالى الأمراض النفسية والعصبية، وأمراض القلب والأوعية الدموية، كما زادت وانتشرت أمراض السمنة وارتفعت نسبة الدهون بالدم، وكثرت أيضا مشكلات الألم بالظهر والرقبة والعمود الفقرى وغيرها من المشاكل الصحية.

ويشير دكتور جمال هنا إلى أهمية وفوائد رياضة المشى من النواحى الطبية والنفسية ويحددها فيما يلى:

> - يساعد المشى على خفض ضغط الدم المرتفع.

> - يفيد المشى فى التخلص من الأرق والتوتر والضغط النفسى.

> - يساعد المشى فى الوقاية أيضا من بتيبس الركبتين.

> - يفيد المشى فى تحقيق اللياقة البدنية والذهنية المناسبة.

> - ينشط المشى حركة الدورة الدموية داخل كل أجهزة الجسم.

> - يحسن المشى من كفاءة الرئتين ويضاعف كمية الأكسجين اللازمة لحرق السعرات الحرارية.

> - يساعد المشى فى خفض ضغط العين المرتفع.

> - يساعد المشى على الهضم وكذلك فى ضبط الوزن.

> - يقى المشى من وهن وضعف العظام

> ممارسة المشى مع مجموعة من الأصدقاء تكون أفضل حيث تساعد على التواصل الاجتماعى والتوازن والاستقرار النفسى.