اتحاد جدة يستأنف طرد هدافه

قدم اتحاد جدة احتجاجا رسميا للاتحاد السعودي لكرة القدم للمطالبة بإلغاء البطاقة الحمراء التي حصل عليها مختار فلاتة هداف الفريق أمام العروبة في المباراة التي جمعتهما يوم السبت.

وكان فلاتة قد تعرض للطرد بعد أن تلقى إنذارا ثانيا بداعي التمثيل داخل منطقة الجزاء قبل أن تظهر الإعادة التلفزيونية تعرض اللاعب للعرقلة داخل منطقة الجزاء.

وكان اتحاد جدة قد خسر مباراته أمام العروبة الذي يلعب له المصري إبراهيم صلاح في الأسبوع الثاني من الدوري السعودي للمحترفين بهدف نظيف.

ويعد مختار فلاتة هو هداف الاتحاد في هذا الموسم إذ سجل جميع أهدافه الستة خلال هذا الموسم سواء هدفي الفريق أمام الفتح في كأس السوبر أو الأهداف الأربعة التي فاز بها على الشباب في الأسبوع الأول.