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رئيس الشركة المصرية للمطارات: انخفاض فى الحركة الجوية بنسبة 49%

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رئيس الشركة المصرية للمطارات: انخفاض فى الحركة الجوية بنسبة 49% رئيس الشركة المصرية للمطارات: انخفاض فى الحركة الجوية بنسبة 49%

أكد الطيار جاد الكريم نصر، رئيس الشركة المصرية للمطارات، أن الحركة الجوية الوافدة إلى خلال الأسبوع الجارى قد تأثرت بالسلب من الأحداث الجارية وانخفضت فى هذا الأسبوع بنسبة وصلت إلى 49% عن نفس الأسبوع من العام الماضى.

وقال جاد الكريم- فى تصريحات له اليوم "الأحد" إن مطارا مثل الغردقة قد شهد انخفاضا فى عدد ركابه القادمين والمغادرين منه أمس السبت إلى نحو 3700 راكب فقط فى أقل معدل له منذ سنوات، بينما وصل عدد الركاب بمطار شرم الشيخ إلى نحو 10 آلاف راكب.

وأعرب عن تفاؤله بعودة الحركة كما كانت مع منتصف سبتمبر الحالى، خاصة مع رفع حظر السلطات الألمانية والإيطالية سفر سائحيها إلى مصر بالتزامن مع تقليل وقت الحظر إلى الساعة 11 مساء.

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مصر 365

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