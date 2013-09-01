"الاتحاد الإماراتية" تتوقع موافقة وشيكة على صفقة "جت" الهندية

قالت شركة الاتحاد للطيران المملوكة لحكومة أبوظبى، اليوم الأحد، إنها تتوقع موافقة السلطات فى الهند قريبا على استثمار 600 مليون دولار فى جت ايروايز الهندية بعدما مددت الموعد النهائى للحصول على الموافقة التنظيمية والذى حل فى 31 أغسطس.

وتنوى الاتحاد شراء حصة قدرها 24 % فى جت ايروايز وتأخرت الصفقة بسبب الجهات التنظيمية ومخاوف بعض السياسيين من أن اتفاقية ثنائية للخدمات الجوية وقعتها الهند فى ابريل مع الإمارات العربية المتحدة تضر بشركات الطيران الهندية.

وستكون الصفقة أول استحواذ تقوم به شركة طيران أجنبية لناقلة هندية منذ تخفيف القيود على قواعد الملكية وإفساح المجال أمام أكبر شركة طيران فى الهند للاستفادة من دخول شريك عالمى غنى والحصول على السيولة اللازمة لسداد ديونها.

وأكدت الاتحاد أنها وافقت للمرة الثانية على تمديد الموعد النهائى للصفقة من أجل الحصول على موافقة الهيئات التنظيمية المختصة وذلك حتى نهاية سبتمبر، وكان الموعد النهائى قد تم تمديده شهراً فى أغسطس.

وقالت الاتحاد فى بيان بالبريد الإلكترونى وفى أول تعليق لها بعدما واجهت الصفقة عقبات من جانب السلطات الهندية إن من المتوقع أن تحظى الاتفاقات المعدلة بموافقة لجنة المنافسة والحكومة الهندية فى وقت قريب.

وأضافت الناقلة الخليجية أن رئيسها التنفيذى جيمس هوجان اجتمع مع ناريش جويال رئيس مجلس إدارة جت فى مومباى مطلع الأسبوع لاستعراض التقدم الذى تحقق فى استكمال الصفقة.

وقال هوجان فى البيان إن الاتحاد تعمل عن كثب مع الحكومة الهندية والسلطات التنظيمية لضمان الوفاء بجميع متطلبات قانون الاستثمار الأجنبى المباشر الجديد.

ونالت الاتحاد وجت موافقة مشروطة من هيئة الرقابة على الاستثمار الأجنبى فى الهند فى يوليو، لكنهما بحاجة إلى موافقة هيئة الأسواق المالية واللجنة الوزارية للاستثمار.

ويبدى سياسيون من المعارضة الهندية اعتراضات على الصفقة قائلين إن الاتفاقية الثنائية بين الهند والإمارات تزيد عدد المقاعد على الرحلات الأسبوعية لصالح الاتحاد بدرجة أكبر من شركات الطيران الهندية.

ولم تحدد السلطات الهندية بعد موعدا لإحالة الصفقة إلى اللجنة الوزارية للموافقة النهائية. ولم يتسن الاتصال بالمسئولين اليوم لأن الأحد عطلة عامة.

واتفقت الاتحاد على دفع 379 مليون دولار مقابل 24% فى جت ايروايز فى أبريل، وستستثمر الناقلة الخليجية 150 مليون دولار فى برنامج المسافر الدائم لجت إضافة إلى 170 مليون دولار لشراء حقوق لهبوط طائرات جت فى مطار هيثرو من خلال اتفاق للشراء وإعادة التأجير.