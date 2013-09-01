"السيسي" يلتقي نائب المجلس الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية

كتب : محمد عاشور منذ 33 دقيقة

قال العقيد أحمد محمد علي، المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة، إن الفريق أول عبدالفتاح السيسي، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع، التقى الفريق أول محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والوفد المرافق له، الذي يزورمصر حاليا.

وأضاف المتحدث العسكري، أن اللقاء تناول مناقشة الوضع الداخلي على الساحتين المصرية والإقليمية وتجديد الدعم الإماراتي حكومة وشعبا، ووقوفهما جنبا إلى جنب مع الشعب المصري؛ للخروج من الأزمة الراهنة التي تمر بها البلاد والاستمرار بخطى ثابتة في تنفيذ خارطة المستقبل في مصر.

تأتي الزيارة في إطار العلاقات العميقة والتاريخية التي تربط البلدين الشقيقين، والحرص على تعزيز العلاقات في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية.

وأشاد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بالدور الوطني للجيش المصري في تلك المرحلة الصعبة والمعقدة، التي استطاع خلالها أن يعبر بمصر إلى بر الأمان، مؤكدا أن الشعب المصري مدرك لحجم التحديات التي تحيط به، ومعربا عن ثقتة في تحمل أبناء أرض الكنانة، مصر الشقيقة مسؤولياتها الوطنية والتاريخية في المرحلة المقبلة.

حضر اللقاء الفريق صدقي صبحي، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من كبار قادة القوات المسلحة والسفير الإماراتي لدى القاهرة.