امرأة تقتحم مقر النيابة العامة بدبي وتهدد بتفجير نفسها

صرحت شرطة دبي اليوم أن امرأة أوزبكية دخلت إلى مقر النيابة العامة في دبي صباح اليوم مصطحبة معها طفلها مدعية أنها تحمل حزاما ناسفاً حيث هددت بتفجير نفسها داخل المبنى إذا لم تتم الاستجابة لطلباتها في مساعدتها لإنهاء خصومة شخصية مع أحد الأفراد التي تحاول إثبات نسب طفلها إليه حيث تم على الفور إخلاء المبنى والمنطقة المحيطة تماما واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الأمنية اللازمة لتأمين المكان وضمان سلامة جميع الأفراد المتواجدين في محيط الواقعة.

وأوضح بيان صادر عن المكتب الإعلامي لحكومة دبي نقلا عن شرطة دبي أن فريقا من المفاوضين الأمنيين يقوم حاليا بالتواصل مع المرأة المذكورة للوقوف على طلباتها بهدف إيجاد مخرج يضمن إنهاء الأزمة بسلام حيث طلبت المرأة حضور محاميها في بادرة تشير إلى قرب انتهاء الموقف فيما أكدت شرطة دبي إخلاء المكان تماما من جميع العاملين والمراجعين من الجمهور.

وأكدت شرطة دبي أن التحريات المبدئية أظهرت أن المرأة لجأت إلى هذا الأسلوب المتطرف لجذب الانتباه وكسب التعاطف معها في محاولتها اثبات نسب الطفل لوالده .. منوهة بأن السلطات اتخذت فور بدء الواقعة جميع الاحتياطات الضرورية .. فيما تعمل حاليا على ضمان الحفاظ على حياة المرأة وطفلها وكذلك تجنب أية ردود فعل غير محسوبة من شأنها إحداث أية إصابات أو أضرار بالمنشآت.