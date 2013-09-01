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الخارجية المصرية: الشعب لن ينسى الموقف التاريخي للإمارات

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الخارجية المصرية: الشعب لن ينسى الموقف التاريخي للإمارات الخارجية المصرية: الشعب لن ينسى الموقف التاريخي للإمارات

 أكدت جمهورية العربية تقديرها وتثمينها لموقف دولة الإمارات العربية المتحدة رئيسا وحكومة وشعبا لوقوفها إلى جانب إرادة الشعب المصري خلال هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها مصر.

وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية ـ ردا على سؤال حول زيارة الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى مصر اليوم "إن وقوف دولة الإمارات العربية المتحدة مع إرادة الشعب المصري ليس بمستغرب فدولة الإمارات الشقيقة وقفت إلى جانب مصر في كل أوقات المحن والملمات مثلما وقفت مصر مع أشقائها العرب على مر التاريخ".

وأكد المتحدث باسم الخارجية المصرية السفير بدر عبدالعاطي في تصريح لمراسل وكالة أنباء الإمارات (وام) بالقاهرة أن الشعب المصري لن ينسى على الإطلاق هذا الموقف التاريخي لدولة الإمارات العربية المتحدة ودعمها لمصر وإنحيازها الكامل الى إرادة الشعب المصري.

وقال ان التواصل بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومصر مستمر والزيارة الأخيرة لسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية منذ عدة أسابيع لمصر ولقائه وزير الخارجية المصري نبيل فهمي كان مهما وتم التطرق فيه الى التركيز على العلاقات الثنائية وتعميقها في كل المجالات خاصة التجارية.
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