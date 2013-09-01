تواصل جولات قائد الجيش الثالث على القبائل البدوية

السويس ـ عبدالله ضيف: الأحد , 01 سيبتمبر 2013 19:58

أكد اللواء أسامة أركان حرب أسامة عسكر قائد الجيش الثالث الميداني أن القوات المسلحة حريصة علي الارتقاء بالمستوي المعيشي لأهالى القبائل البدوية فى سيناء تقديرا للدور الذي تقوم به في التعاون مع قوات الجيش في حفظ الأمن ودعم مبادرة الجيش لتسليم السلاح غير المرخص.

جاء ذلك خلال جولة جديدة لقائد الجيش الثالث على عدد من القبائل البدوية بالسويس وجنوب سيناء.

> وأكد قائد الجيش الثالث أنه فى هذا الإطار قام الجيش الثالث بتسليم 11 بئر مياه، و200 صوبة زراعية للقبائل البدوية وجاري تسليم 625 صوبة زراعية أخرى و3 مدارس ومحطة مياه بابورديس بتكلفة 30 مليون جنيه بالإضافة إلى توفير منافذ للبيع للجيش الثالث في الحسنة ومتلا و30 منفذ بالسويس وساحة رياضية ومقر للقبائل العربية وتنمية المنطقة الصناعية وإنشاء مركز الأورام وإنشاء محطات وقود في خشبي ونويبع ورأس سدر.

> وجدد شيوخ القبائل البدوية تأييدهم للقوات المسلحة والإجراءات التى تقوم بها عناصر التأمين التابعة للجيش الثالث لتأمين المجرى الملاحى ومدينة السويس وجنوب سيناء ومحاربة الإرهاب.