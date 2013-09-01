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أحد معجبي نانسي عجرم يفوز بفيديو كليب أغنية "أعمل عاقلة"

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أحد معجبي نانسي عجرم يفوز بفيديو كليب أغنية "أعمل عاقلة" أحد معجبي نانسي عجرم يفوز بفيديو كليب أغنية "أعمل عاقلة"

كتب : هشام أمين الأحد 01-09-2013 19:10

أقام المخرج وليد ناصيف، أول مسابقة من نوعها على الإنترنت لاختيار أفضل فكرة كليب لأغنية "أعمل عاقلة" للمطربة اللبنانية نانسي عجرم، وهي المرّة الأولى التي يشارك فيها نجم مباشرة بالمسابقة التي يطلقها لجمهوره، حيث قامت نانسي بنفسها بعدة إعلانات ترويجية للمسابقة عرضت حصريًا على ومواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنانسي.

ومن جميع أنحاء العالم، شارك معجبو نانسي من خلال تقديم أفكارهم واقتراحاتهم للعمل المصور الجديد الخاص بنجمتهم المحبوبة، وفُتح باب التصويت للجمهور لاختيار الفكرة المبتكرة الأفضل، وفاز في هذه المسابقة التي استمرت على مدى ثلاثة أشهر الشاب الكندي من أصل سوري سيف شواف، حيث حصل على أعلى نسبة تصويت، ما خوّله الفوز ببطاقة سفر للحضور إلى لبنان ومقابلة نانسي عجرم لأول مرّة والمشاركة في تصوير الأغنية، بالإضافة إلى فوزه بدرع تكريميّ.

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