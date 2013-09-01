"الصوت والضوء" تطالب مدينة الإنتاج بمديونيات 100 مليون جنيه ردا على فسخ التعاقد بينهما

كتب : انتصار حسني الأحد 01-09-2013 15:15

رفض مجلس إدارة شركة الصوت والضوء، برئاسة اللواء إبراهيم عويس، قرار مدينة الإنتاج الإعلامي بفسخ عقدها مع الشركة، كما اتهمت الشركة، المدينة بتدمير صناعة السينما في مصر، برفضها الالتزام ببنود العقد المبرم بين الطرفين.

وأعلن عويس رفضه تسلم الاستوديوهات والمعامل قبل انتهاء مدة العقد، مطالبا المدينة بدفع متأخرات مالية تزيد على 100 مليون جنيه.

كان حسن حامد، رئيس مجلس مدينة الانتاج الإعلامي، أعلن، في بيان رسمي، عزم المدينة فسخ عقود استغلالها لاستوديو ومعامل الأهرام، وذلك بعد الخسائر التي كبدتها ميزانيات المدينة خلال الأعوام الماضية، والتي تجاوزت 20 مليونا سنويا. وأوضح أن عقد المدينة مع الشركة القابضة للصوت والضوء والسينما به مادة تتيح فسخ العقد مقابل دفع إيجار سنتين، وهو ما قررته إدارة المدينة والتي أرسلت إنذارين للصوت والضوء تخبرها بعزمها على فسخ العقد، وأنها ماضية في قرارها لترك الأستوديوهات.