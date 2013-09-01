أسماء 131 طالبا وطالبة تم قبولهم في بعثات المدارس الإنجليزية للعام الدارسي 2013/2012

الاسم التخصص الدولةإعلان - Ads إعلان - Ads
> احمد إبراهيم احمد عنبر هندسة ميكانيكية المملكة المتحدة
> احمد خليل حسن سلطان طب اسنان جمهورية ايرلندا
> اسامه حسين على الشطي هندسة ميكانيكية الولايات المتحدة الامريكية
> العنود سعد عبيد الرشيدي هندسة الطاقة المستدامة والمتجددة كندا
> ايه عادل نايف العامر الهندسة الكهربائية والالكترونية المملكة المتحدة
> بدر عبدالله دعيس العتيبي دراسات في حل النزاع والسلام الولايات المتحدة الامريكية
> بدر داود جاسم الخليفه هندسة بترول الولايات المتحدة الامريكية
> جاسم محمد علي دشتي هندسة كيميائية المملكة المتحدة
> جراح محمد نايف الشمري طب اسنان جمهورية ايرلندا
> حسين جاسم علي الشواف ادارة الاعمال / التسويق الولايات المتحدة الامريكية
> حسين تيسير عبدالامير الفيلي هندسة مدنية الولايات المتحدة الامريكية
> حصه هادي عبدالرزاق الهاجري طب اسنان جمهورية ايرلندا
> حمد جاسم زيد الخباز هندسة ميكانيكية الولايات المتحدة الامريكية
> حمد سعود عبدالصمد الفودري هندسة ميكانيكية الولايات المتحدة الامريكية
> حمد فرج حمد العدهان هندسة ميكانيكية الولايات المتحدة الامريكية
> حمزه سالم حمزه صرخوه هندسة كيميائية المملكة المتحدة
> خالد عادل محمد نور العوضي طب بشري الولايات المتحدة الامريكية
> خالد محسن جاسر الشمري هندسة بترول الولايات المتحدة الامريكية
> خالد عبدالله نايف سرور هندسة ميكانيكية الولايات المتحدة الامريكية
> خالد جلال جابر مال الله طب بشري جمهورية ايرلندا
> دانيه نبيل قاسم حياة ادارة الاعمال / التسويق الولايات المتحدة الامريكية
> دعيج فواز سلطان فرحان هندسة كيميائية الولايات المتحدة الامريكية
> روان نبيل عبدالوهاب الخميس هندسة ميكانيكية الولايات المتحدة الامريكية
> ريم باسم حمد بورحمه طب اسنان المملكة المتحدة
> ريم خالد رضا محمد طب بشري جمهورية ايرلندا
> زايد ممدوح زايد العنزي هندسة ميكانيكية الولايات المتحدة الامريكية
> زياد عبدالغفور راشد العبدالغفور هندسة كهربائية الولايات المتحدة الامريكية
> زينب طالب عباس دهراب إعلام المملكة المتحدة
> زينب جعفر حسن زينل هندسة بترول المملكة المتحدة
> زينب اسماعيل عبدالله الحرز هندسة مدنية المملكة المتحدة
> زينب أحمد عباس عبدالحسين سيد عباس علوم التغذية الولايات المتحدة الامريكية
> سارة احمد سيد عبد الصمد احمد طب اسنان المملكة المتحدة
> ساره عبدالحكيم راشد القعود إعلام المملكة المتحدة
> ساره بدر محمد المنصور طب بشري المملكة المتحدة
> سامي هشام محمد الحسن هندسة ميكانيكية الولايات المتحدة الامريكية
> سامي عبدالله ابراهيم الشارخ طب بشري جمهورية ايرلندا
> سعود عبدالعزيز مجبل الفرج هندسة كيميائية المملكة المتحدة
> سلسبيل يوسف عبد الله الكندري هندسة مدنية المملكة المتحدة
> سلمان سمير عبدالرسول محمد ادارة الاعمال /المشاريع الصغيره الولايات المتحدة الامريكية
> سيد طارق فخري هاشم السيد رجب طب اسنان المملكة المتحدة
> شذى عامر هاشم الهنيدي علوم بيطرية استراليا
> شيخة خالد فهد العازمي صيدلة المملكة المتحدة
> شيخة فاضل عيسى المتروك صيدلة استراليا
> صلاح خالد محمود الشطي هندسة ميكانيكية الولايات المتحدة الامريكية
> طلال خالد عبدالله المزيني صيدلة جمهورية ايرلندا
> عادل علي غلوم محمد هندسة ميكانيكية المملكة المتحدة
> عالية مسعود صالح ابو مرزوق إعلام الولايات المتحدة الامريكية
> عبدالجليل محمد عبد الجليل محمد هندسة كمبيوتر الولايات المتحدة الامريكية
> عبدالرحمن عبدالله عبدالرحمن المطيري هندسة بترول الولايات المتحدة الامريكية
> عبدالرحمن محمد علي العنزي هندسة بترول الولايات المتحدة الامريكية
> عبدالرحمن راشد احمد المحمد هندسة ميكانيكية الولايات المتحدة الامريكية
> عبدالرحمن محمد سليمان الدخيل هندسة ميكانيكية الولايات المتحدة الامريكية
> عبداللطيف أنور أحمد الفزيع ادارة الاعمال/التمويل الولايات المتحدة الامريكية
> عبدالله عبدالرحمن عبدالعزيز البحر طب بشري المملكة المتحدة
> عبدالله خالد عبدالله اللهو هندسة ميكانيكية المملكة المتحدة
> عبدالله فؤاد عبدالله العتيقي طب اسنان الولايات المتحدة الامريكية
> عبدالله فيصل عبدالله المحمد طب اسنان الولايات المتحدة الامريكية
> عبدالله عبدالمجيد محمد محمد هندسة بترول الولايات المتحدة الامريكية
> عبدالله فؤاد عبدالله المحمد هندسة بترول الولايات المتحدة الامريكية
> عبدالله شويطر سعدي المطيري هندسة ميكانيكية الولايات المتحدة الامريكية
> عبدالله سعد محمد الزامل هندسة مدنية الولايات المتحدة الامريكية
> عبدالله حسين علي الخباز هندسة ميكانيكية الولايات المتحدة الامريكية
> عبدالله يوسف عبدالله الحسيني ادارة اعمال / اقتصاد الولايات المتحدة الامريكية
> عبدالوهاب سالم عيسي العلي هندسة كهربائية الولايات المتحدة الامريكية
> عبدالوهاب عبدالواحد عبدالرضا زيدان هندسة ميكانيكية الولايات المتحدة الامريكية
> علي عماد محمد المساعد صيدلة استراليا
> علي عبدالمحسن غلوم حسين عبدلله خاجه هندسة كيميائية المملكة المتحدة
> علي جعفر علي حسن هندسة مدنية المملكة المتحدة
> علي فاضل عبدالعزيز عباس حسين الصفار طب بشري المملكة الهولندية
> علي عبدالعزيز احمد المهيليج طب اسنان الولايات المتحدة الامريكية
> علي صلاح علي بوناشي هندسة بترول الولايات المتحدة الامريكية
> علي عبداللّه راشد السنان هندسة كمبيوتر الولايات المتحدة الامريكية
> علي فيصل عبدالله بوراشد هندسة كيميائية الولايات المتحدة الامريكية
> علي محمود عيسى محمد هندسة مدنية الولايات المتحدة الامريكية
> علي يوسف علي الرومي هندسة مدنية الولايات المتحدة الامريكية
> علياء فلاح مطر مطر العلاقات الدولية / علوم السياسية المملكة المتحدة
> عمر بشار محمد القطان هندسة ميكانيكية المملكة المتحدة
> عمر فهد حبيب المناور هندسة ميكانيكية الولايات المتحدة الامريكية
> فارس عادل نايف العامر هندسة مدنية المملكة المتحدة
> فاطمه غالب نعمان عبداللطيف صيدلة جمهورية ايرلندا
> فرح طارق عبداللطيف الفزيع طب بشري الولايات المتحدة الامريكية
> فضة اسماعيل حسين نزر إعلام المملكة المتحدة
> فضه سليمان خالد العبدالرزاق هندسة كمبيوتر الولايات المتحدة الامريكية
> فهد نجيب عبدالرحمن المنيفى هندسة كهربائية الولايات المتحدة الامريكية
> فهد عمار فهد العمار هندسة كيميائية الولايات المتحدة الامريكية
> فواز مصعب محمد التركيت هندسة كيميائية المملكة المتحدة
> في ناصر يوسف امان طب بشري المملكة الهولندية
> في يعقوب يوسف الملا هندسة معمارية الولايات المتحدة الامريكية
> فيصل أحمد سيد مرتضى حمزه المحاسبة والتمويل المملكة المتحدة
> فيصل عادل ابراهيم بهبهاني هندسة بترول الولايات المتحدة الامريكية
> فيصل غالي عايد بادي هندسة ميكانيكية الولايات المتحدة الامريكية
> ليلى يوسف صفر حسن صيدلة المملكة المتحدة
> ليلى عارف عبدالرزاق العدوانى طب بيطري الولايات المتحدة الامريكية
> مبارك عبد الهادي صلال القاشوط هندسة ميكانيكية الولايات المتحدة الامريكية
> محمد سعد عايش العازمي طب بشري المملكة المتحدة
> محمد عدنان ابراهيم أكبر هندسة كيميائية المملكة المتحدة
> محمد ابراهيم محمد النهام هندسة مدنية المملكة المتحدة
> محمد سليمان شعبان بهزاد هندسة ميكانيكية المملكة المتحدة
> محمد يوسف محمد البنوان طب بشري المملكة الهولندية
> محمد علي حسين محمد هندسة بترول الولايات المتحدة الامريكية
> محمد سعد عبدالكريم الصفران هندسة بيئية الولايات المتحدة الامريكية
> محمد ناصر محمد المري هندسة ميكانيكية الولايات المتحدة الامريكية
> محمد حمزة عباس اللنقاوي هندسة ميكانيكية الولايات المتحدة الامريكية
> محمد منير حسين عباس هندسة ميكانيكية الولايات المتحدة الامريكية
> محمد فوزي عبدالله الكندري طب بشري جمهورية ايرلندا
> محمد هادي سعد الهاجري العلاقات الدولية / علوم السياسية المملكة المتحدة
> محمد علي يوسف حسن هندسة صناعية الولايات المتحدة الامريكية
> محمد سعد محمد الزامل هندسة مدنية الولايات المتحدة الامريكية
> محمد رضا محمود عبدالرسول بهبهانى هندسة مدنية المملكة المتحدة
> مريم هاني بلال محمد طب اسنان الولايات المتحدة الامريكية
> مريم يعقوب يوسف الربيع هندسة مدنية الولايات المتحدة الامريكية
> مشاري بدر خالد البحر هندسة كمبيوتر الولايات المتحدة الامريكية
> مشعل جمال حمود العماني العلاقات الدولية / علوم السياسية المملكة المتحدة
> مشعل ابراهيم حسن العوضى هندسة البرمجيات الولايات المتحدة الامريكية
> منصور حميد محمد عبدالله ادارة الاعمال /المشاريع الصغيره الولايات المتحدة الامريكية
> مؤيد علي محمد بودي طب بشري جمهورية ايرلندا
> مي براك مطر المطيري طب بشري المملكة المتحدة
> ناصر خالد بعيجان المطيري علوم كمبيوتر المملكة المتحدة
> نجاة حمد عبدالخضر خداده طب بشري كندا
> ندين صالح حسن القلاف علوم التغذية الولايات المتحدة الامريكية
> نور أحمد جعفر أحمد أداب / لغة إنجليزية المملكة المتحدة
> نور محمد علي مبارك هندسة طبية المملكة المتحدة
> نوره عبدالله زيد القويعي هندسة ميكانيكية المملكة المتحدة
> هاشم علي موسى بوالبنات طب بشري الولايات المتحدة الامريكية
> هند مروان اديب الغواص هندسة كيميائية المملكة المتحدة
> ياسمين صادق جاسم حسين طب اسنان المملكة المتحدة
> يعقوب يوسف محمد الهولي هندسة ميكانيكية المملكة المتحدة
> يوسف علي أحمد الوائل طب بشري المملكة المتحدة
> يوسف فيصل احمد السلطان هندسة مدنية المملكة المتحدة
> يوسف احمد حسين تقي هندسة ميكانيكية الولايات المتحدة الامريكية
> يوسف عبدالرحمن مجيد بهمن هندسة ميكانيكية الولايات المتحدة الامريكية
> احمد إبراهيم احمد عنبر هندسة ميكانيكية المملكة المتحدة
> احمد خليل حسن سلطان طب اسنان جمهورية ايرلندا
> اسامه حسين على الشطي هندسة ميكانيكية الولايات المتحدة الامريكية
> العنود سعد عبيد الرشيدي هندسة الطاقة المستدامة والمتجددة كندا
> ايه عادل نايف العامر الهندسة الكهربائية والالكترونية المملكة المتحدة
> بدر عبدالله دعيس العتيبي دراسات في حل النزاع والسلام الولايات المتحدة الامريكية
> بدر داود جاسم الخليفه هندسة بترول الولايات المتحدة الامريكية
> جاسم محمد علي دشتي هندسة كيميائية المملكة المتحدة
> جراح محمد نايف الشمري طب اسنان جمهورية ايرلندا
> حسين جاسم علي الشواف ادارة الاعمال / التسويق الولايات المتحدة الامريكية
> حسين تيسير عبدالامير الفيلي هندسة مدنية الولايات المتحدة الامريكية
> حصه هادي عبدالرزاق الهاجري طب اسنان جمهورية ايرلندا
> حمد جاسم زيد الخباز هندسة ميكانيكية الولايات المتحدة الامريكية
> حمد سعود عبدالصمد الفودري هندسة ميكانيكية الولايات المتحدة الامريكية
> حمد فرج حمد العدهان هندسة ميكانيكية الولايات المتحدة الامريكية
> حمزه سالم حمزه صرخوه هندسة كيميائية المملكة المتحدة
> خالد عادل محمد نور العوضي طب بشري الولايات المتحدة الامريكية
> خالد محسن جاسر الشمري هندسة بترول الولايات المتحدة الامريكية
> خالد عبدالله نايف سرور هندسة ميكانيكية الولايات المتحدة الامريكية
> خالد جلال جابر مال الله طب بشري جمهورية ايرلندا
> دانيه نبيل قاسم حياة ادارة الاعمال / التسويق الولايات المتحدة الامريكية
> دعيج فواز سلطان فرحان هندسة كيميائية الولايات المتحدة الامريكية
> روان نبيل عبدالوهاب الخميس هندسة ميكانيكية الولايات المتحدة الامريكية
> ريم باسم حمد بورحمه طب اسنان المملكة المتحدة
> ريم خالد رضا محمد طب بشري جمهورية ايرلندا
> زايد ممدوح زايد العنزي هندسة ميكانيكية الولايات المتحدة الامريكية
> زياد عبدالغفور راشد العبدالغفور هندسة كهربائية الولايات المتحدة الامريكية
> زينب طالب عباس دهراب إعلام المملكة المتحدة
> زينب جعفر حسن زينل هندسة بترول المملكة المتحدة
> زينب اسماعيل عبدالله الحرز هندسة مدنية المملكة المتحدة
> زينب أحمد عباس عبدالحسين سيد عباس علوم التغذية الولايات المتحدة الامريكية
> سارة احمد سيد عبد الصمد احمد طب اسنان المملكة المتحدة
> ساره عبدالحكيم راشد القعود إعلام المملكة المتحدة
> ساره بدر محمد المنصور طب بشري المملكة المتحدة
> سامي هشام محمد الحسن هندسة ميكانيكية الولايات المتحدة الامريكية
> سامي عبدالله ابراهيم الشارخ طب بشري جمهورية ايرلندا
> سعود عبدالعزيز مجبل الفرج هندسة كيميائية المملكة المتحدة
> سلسبيل يوسف عبد الله الكندري هندسة مدنية المملكة المتحدة
> سلمان سمير عبدالرسول محمد ادارة الاعمال /المشاريع الصغيره الولايات المتحدة الامريكية
> سيد طارق فخري هاشم السيد رجب طب اسنان المملكة المتحدة
> شذى عامر هاشم الهنيدي علوم بيطرية استراليا
> شيخة خالد فهد العازمي صيدلة المملكة المتحدة
> شيخة فاضل عيسى المتروك صيدلة استراليا
> صلاح خالد محمود الشطي هندسة ميكانيكية الولايات المتحدة الامريكية
> طلال خالد عبدالله المزيني صيدلة جمهورية ايرلندا
> عادل علي غلوم محمد هندسة ميكانيكية المملكة المتحدة
> عالية مسعود صالح ابو مرزوق إعلام الولايات المتحدة الامريكية
> عبدالجليل محمد عبد الجليل محمد هندسة كمبيوتر الولايات المتحدة الامريكية
> عبدالرحمن عبدالله عبدالرحمن المطيري هندسة بترول الولايات المتحدة الامريكية
> عبدالرحمن محمد علي العنزي هندسة بترول الولايات المتحدة الامريكية
> عبدالرحمن راشد احمد المحمد هندسة ميكانيكية الولايات المتحدة الامريكية
> عبدالرحمن محمد سليمان الدخيل هندسة ميكانيكية الولايات المتحدة الامريكية
> عبداللطيف أنور أحمد الفزيع ادارة الاعمال/التمويل الولايات المتحدة الامريكية
> عبدالله عبدالرحمن عبدالعزيز البحر طب بشري المملكة المتحدة
> عبدالله خالد عبدالله اللهو هندسة ميكانيكية المملكة المتحدة
> عبدالله فؤاد عبدالله العتيقي طب اسنان الولايات المتحدة الامريكية
> عبدالله فيصل عبدالله المحمد طب اسنان الولايات المتحدة الامريكية
> عبدالله عبدالمجيد محمد محمد هندسة بترول الولايات المتحدة الامريكية
> عبدالله فؤاد عبدالله المحمد هندسة بترول الولايات المتحدة الامريكية
> عبدالله شويطر سعدي المطيري هندسة ميكانيكية الولايات المتحدة الامريكية
> عبدالله سعد محمد الزامل هندسة مدنية الولايات المتحدة الامريكية
> عبدالله حسين علي الخباز هندسة ميكانيكية الولايات المتحدة الامريكية
> عبدالله يوسف عبدالله الحسيني ادارة اعمال / اقتصاد الولايات المتحدة الامريكية
> عبدالوهاب سالم عيسي العلي هندسة كهربائية الولايات المتحدة الامريكية
> عبدالوهاب عبدالواحد عبدالرضا زيدان هندسة ميكانيكية الولايات المتحدة الامريكية
> علي عماد محمد المساعد صيدلة استراليا
> علي عبدالمحسن غلوم حسين عبدلله خاجه هندسة كيميائية المملكة المتحدة
> علي جعفر علي حسن هندسة مدنية المملكة المتحدة
> علي فاضل عبدالعزيز عباس حسين الصفار طب بشري المملكة الهولندية
> علي عبدالعزيز احمد المهيليج طب اسنان الولايات المتحدة الامريكية
> علي صلاح علي بوناشي هندسة بترول الولايات المتحدة الامريكية
> علي عبداللّه راشد السنان هندسة كمبيوتر الولايات المتحدة الامريكية
> علي فيصل عبدالله بوراشد هندسة كيميائية الولايات المتحدة الامريكية
> علي محمود عيسى محمد هندسة مدنية الولايات المتحدة الامريكية
> علي يوسف علي الرومي هندسة مدنية الولايات المتحدة الامريكية
> علياء فلاح مطر مطر العلاقات الدولية / علوم السياسية المملكة المتحدة
> عمر بشار محمد القطان هندسة ميكانيكية المملكة المتحدة
> عمر فهد حبيب المناور هندسة ميكانيكية الولايات المتحدة الامريكية
> فارس عادل نايف العامر هندسة مدنية المملكة المتحدة
> فاطمه غالب نعمان عبداللطيف صيدلة جمهورية ايرلندا
> فرح طارق عبداللطيف الفزيع طب بشري الولايات المتحدة الامريكية
> فضة اسماعيل حسين نزر إعلام المملكة المتحدة
> فضه سليمان خالد العبدالرزاق هندسة كمبيوتر الولايات المتحدة الامريكية
> فهد نجيب عبدالرحمن المنيفى هندسة كهربائية الولايات المتحدة الامريكية
> فهد عمار فهد العمار هندسة كيميائية الولايات المتحدة الامريكية
> فواز مصعب محمد التركيت هندسة كيميائية المملكة المتحدة
> في ناصر يوسف امان طب بشري المملكة الهولندية
> في يعقوب يوسف الملا هندسة معمارية الولايات المتحدة الامريكية
> فيصل أحمد سيد مرتضى حمزه المحاسبة والتمويل المملكة المتحدة
> فيصل عادل ابراهيم بهبهاني هندسة بترول الولايات المتحدة الامريكية
> فيصل غالي عايد بادي هندسة ميكانيكية الولايات المتحدة الامريكية
> ليلى يوسف صفر حسن صيدلة المملكة المتحدة
> ليلى عارف عبدالرزاق العدوانى طب بيطري الولايات المتحدة الامريكية
> مبارك عبد الهادي صلال القاشوط هندسة ميكانيكية الولايات المتحدة الامريكية
> محمد سعد عايش العازمي طب بشري المملكة المتحدة
> محمد عدنان ابراهيم أكبر هندسة كيميائية المملكة المتحدة
> محمد ابراهيم محمد النهام هندسة مدنية المملكة المتحدة
> محمد سليمان شعبان بهزاد هندسة ميكانيكية المملكة المتحدة
> محمد يوسف محمد البنوان طب بشري المملكة الهولندية
> محمد علي حسين محمد هندسة بترول الولايات المتحدة الامريكية
> محمد سعد عبدالكريم الصفران هندسة بيئية الولايات المتحدة الامريكية
> محمد ناصر محمد المري هندسة ميكانيكية الولايات المتحدة الامريكية
> محمد حمزة عباس اللنقاوي هندسة ميكانيكية الولايات المتحدة الامريكية
> محمد منير حسين عباس هندسة ميكانيكية الولايات المتحدة الامريكية
> محمد فوزي عبدالله الكندري طب بشري جمهورية ايرلندا
> محمد هادي سعد الهاجري العلاقات الدولية / علوم السياسية المملكة المتحدة
> محمد علي يوسف حسن هندسة صناعية الولايات المتحدة الامريكية
> محمد سعد محمد الزامل هندسة مدنية الولايات المتحدة الامريكية
> محمد رضا محمود عبدالرسول بهبهانى هندسة مدنية المملكة المتحدة
> مريم هاني بلال محمد طب اسنان الولايات المتحدة الامريكية
> مريم يعقوب يوسف الربيع هندسة مدنية الولايات المتحدة الامريكية
> مشاري بدر خالد البحر هندسة كمبيوتر الولايات المتحدة الامريكية
> مشعل جمال حمود العماني العلاقات الدولية / علوم السياسية المملكة المتحدة
> مشعل ابراهيم حسن العوضى هندسة البرمجيات الولايات المتحدة الامريكية
> منصور حميد محمد عبدالله ادارة الاعمال /المشاريع الصغيره الولايات المتحدة الامريكية
> مؤيد علي محمد بودي طب بشري جمهورية ايرلندا
> مي براك مطر المطيري طب بشري المملكة المتحدة
> ناصر خالد بعيجان المطيري علوم كمبيوتر المملكة المتحدة
> نجاة حمد عبدالخضر خداده طب بشري كندا
> ندين صالح حسن القلاف علوم التغذية الولايات المتحدة الامريكية
> نور أحمد جعفر أحمد أداب / لغة إنجليزية المملكة المتحدة
> نور محمد علي مبارك هندسة طبية المملكة المتحدة
> نوره عبدالله زيد القويعي هندسة ميكانيكية المملكة المتحدة
> هاشم علي موسى بوالبنات طب بشري الولايات المتحدة الامريكية
> هند مروان اديب الغواص هندسة كيميائية المملكة المتحدة
> ياسمين صادق جاسم حسين طب اسنان المملكة المتحدة
> يعقوب يوسف محمد الهولي هندسة ميكانيكية المملكة المتحدة
> يوسف علي أحمد الوائل طب بشري المملكة المتحدة
> يوسف فيصل احمد السلطان هندسة مدنية المملكة المتحدة
> يوسف احمد حسين تقي هندسة ميكانيكية الولايات المتحدة الامريكية
> يوسف عبدالرحمن مجيد بهمن هندسة ميكانيكية الولايات المتحدة الامريكية