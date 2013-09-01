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أسماء 131 طالبا وطالبة تم قبولهم في بعثات المدارس الإنجليزية للعام الدارسي 2013/2012

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أسماء 131 طالبا وطالبة تم قبولهم في بعثات المدارس الإنجليزية للعام الدارسي 2013/2012 أسماء 131 طالبا وطالبة تم قبولهم في بعثات المدارس الإنجليزية للعام الدارسي 2013/2012
الاسم                                    التخصص                         الدولة
> احمد  إبراهيم احمد عنبر      هندسة ميكانيكية                   المملكة المتحدة
> احمد خليل حسن سلطان       طب اسنان                   جمهورية ايرلندا
> اسامه حسين على الشطي     هندسة ميكانيكية             الولايات المتحدة الامريكية
> العنود سعد عبيد  الرشيدي   هندسة الطاقة المستدامة والمتجددة           كندا
> ايه عادل نايف العامر   الهندسة الكهربائية والالكترونية            المملكة المتحدة
> بدر عبدالله دعيس العتيبي  دراسات في حل النزاع والسلام    الولايات المتحدة الامريكية
> بدر داود جاسم الخليفه         هندسة بترول            الولايات المتحدة الامريكية
> جاسم محمد علي دشتي        هندسة كيميائية                  المملكة المتحدة
> جراح محمد نايف الشمري           طب اسنان                 جمهورية ايرلندا
> حسين جاسم علي الشواف       ادارة الاعمال /  التسويق     الولايات المتحدة الامريكية
> حسين تيسير عبدالامير الفيلي           هندسة مدنية             الولايات المتحدة الامريكية
> حصه هادي عبدالرزاق الهاجري    طب اسنان                  جمهورية ايرلندا
> حمد جاسم زيد الخباز           هندسة ميكانيكية     الولايات المتحدة الامريكية
> حمد سعود عبدالصمد الفودري  هندسة ميكانيكية          الولايات المتحدة الامريكية
> حمد فرج حمد العدهان         هندسة ميكانيكية            الولايات المتحدة الامريكية
> حمزه سالم حمزه صرخوه         هندسة كيميائية               المملكة المتحدة
> خالد عادل محمد نور العوضي    طب بشري             الولايات المتحدة الامريكية
> خالد محسن جاسر الشمري           هندسة بترول             الولايات المتحدة الامريكية
> خالد عبدالله  نايف سرور         هندسة ميكانيكية             الولايات المتحدة الامريكية
> خالد جلال جابر مال الله            طب بشري               جمهورية ايرلندا
> دانيه نبيل قاسم حياة                ادارة الاعمال / التسويق     الولايات المتحدة الامريكية
> دعيج  فواز سلطان فرحان          هندسة كيميائية              الولايات المتحدة الامريكية
> روان نبيل عبدالوهاب الخميس           هندسة ميكانيكية     الولايات المتحدة الامريكية
> ريم باسم حمد بورحمه                     طب اسنان               المملكة المتحدة
> ريم خالد رضا محمد                     طب بشري               جمهورية ايرلندا
> زايد  ممدوح زايد العنزي         هندسة ميكانيكية            الولايات المتحدة الامريكية
> زياد عبدالغفور راشد العبدالغفور  هندسة كهربائية         الولايات المتحدة الامريكية
> زينب طالب عباس دهراب              إعلام            المملكة المتحدة
> زينب جعفر حسن زينل            هندسة بترول            المملكة المتحدة
> زينب اسماعيل عبدالله  الحرز            هندسة مدنية            المملكة المتحدة
> زينب أحمد عباس عبدالحسين سيد عباس  علوم التغذية الولايات المتحدة الامريكية
> سارة احمد سيد عبد الصمد احمد    طب اسنان           المملكة المتحدة
> ساره عبدالحكيم راشد القعود            إعلام           المملكة المتحدة
> ساره بدر محمد المنصور             طب بشري          المملكة المتحدة
> سامي  هشام محمد  الحسن        هندسة ميكانيكية       الولايات المتحدة الامريكية
> سامي عبدالله  ابراهيم الشارخ         طب بشري          جمهورية ايرلندا
> سعود عبدالعزيز مجبل الفرج        هندسة كيميائية          المملكة المتحدة
> سلسبيل يوسف عبد الله الكندري          هندسة مدنية            المملكة المتحدة
> سلمان سمير عبدالرسول محمد  ادارة الاعمال /المشاريع الصغيره الولايات المتحدة الامريكية
> سيد طارق فخري هاشم السيد رجب طب اسنان                المملكة المتحدة
> شذى عامر هاشم الهنيدي            علوم بيطرية                  استراليا
> شيخة خالد فهد العازمي                       صيدلة            المملكة المتحدة
> شيخة  فاضل عيسى  المتروك               صيدلة                استراليا
> صلاح خالد محمود الشطي          هندسة ميكانيكية الولايات المتحدة الامريكية
> طلال خالد عبدالله المزيني               صيدلة             جمهورية ايرلندا
> عادل علي غلوم محمد                  هندسة ميكانيكية    المملكة المتحدة
> عالية مسعود صالح ابو مرزوق        إعلام          الولايات المتحدة الامريكية
> عبدالجليل محمد عبد الجليل محمد   هندسة كمبيوتر الولايات المتحدة الامريكية
> عبدالرحمن عبدالله عبدالرحمن  المطيري    هندسة بترول         الولايات المتحدة الامريكية
> عبدالرحمن محمد علي العنزي            هندسة بترول   الولايات المتحدة الامريكية
> عبدالرحمن راشد احمد المحمد         هندسة ميكانيكية  الولايات المتحدة الامريكية
> عبدالرحمن  محمد  سليمان الدخيل  هندسة ميكانيكية  الولايات المتحدة الامريكية
> عبداللطيف أنور أحمد الفزيع      ادارة الاعمال/التمويل الولايات المتحدة الامريكية
> عبدالله عبدالرحمن عبدالعزيز البحر طب بشري                 المملكة المتحدة
> عبدالله خالد عبدالله اللهو       هندسة ميكانيكية            المملكة المتحدة
> عبدالله فؤاد عبدالله العتيقي          طب اسنان         الولايات المتحدة الامريكية
> عبدالله فيصل عبدالله المحمد    طب اسنان         الولايات المتحدة الامريكية
> عبدالله عبدالمجيد محمد  محمد        هندسة بترول         الولايات المتحدة الامريكية
> عبدالله فؤاد عبدالله المحمد        هندسة بترول         الولايات المتحدة الامريكية
> عبدالله شويطر سعدي المطيري     هندسة ميكانيكية         الولايات المتحدة الامريكية
> عبدالله   سعد محمد الزامل        هندسة مدنية         الولايات المتحدة الامريكية
> عبدالله  حسين علي الخباز       هندسة ميكانيكية           الولايات المتحدة الامريكية
> عبدالله يوسف عبدالله الحسيني    ادارة اعمال /  الولايات المتحدة الامريكية
> عبدالوهاب سالم عيسي العلي         هندسة كهربائية         الولايات المتحدة الامريكية
> عبدالوهاب عبدالواحد عبدالرضا زيدان هندسة ميكانيكية         الولايات المتحدة الامريكية
> علي عماد محمد المساعد            صيدلة                استراليا
> علي عبدالمحسن غلوم حسين عبدلله خاجه   هندسة كيميائية       المملكة المتحدة
> علي جعفر علي حسن                  هندسة مدنية               المملكة المتحدة
> علي فاضل عبدالعزيز عباس حسين الصفار  طب بشري المملكة الهولندية
> علي عبدالعزيز احمد المهيليج            طب اسنان               الولايات المتحدة الامريكية
> علي صلاح علي بوناشي        هندسة بترول              الولايات المتحدة الامريكية
> علي عبداللّه راشد السنان       هندسة كمبيوتر            الولايات المتحدة الامريكية
> علي فيصل عبدالله بوراشد        هندسة كيميائية           الولايات المتحدة الامريكية
> علي محمود عيسى محمد      هندسة مدنية           الولايات المتحدة الامريكية
> علي يوسف علي الرومي         هندسة مدنية          الولايات المتحدة الامريكية
> علياء فلاح مطر مطر        العلاقات الدولية / علوم السياسية           المملكة المتحدة
> عمر بشار محمد القطان        هندسة ميكانيكية                 المملكة المتحدة
> عمر  فهد حبيب المناور       هندسة ميكانيكية           الولايات المتحدة الامريكية
> فارس عادل نايف العامر        هندسة مدنية                     المملكة المتحدة
> فاطمه غالب نعمان عبداللطيف   صيدلة                  جمهورية ايرلندا
> فرح طارق عبداللطيف الفزيع طب بشري            الولايات المتحدة الامريكية
> فضة اسماعيل حسين نزر         إعلام                        المملكة المتحدة
> فضه سليمان خالد العبدالرزاق هندسة كمبيوتر            الولايات المتحدة الامريكية
> فهد نجيب عبدالرحمن المنيفى هندسة كهربائية          الولايات المتحدة الامريكية
> فهد عمار فهد العمار      هندسة كيميائية         الولايات المتحدة الامريكية
> فواز مصعب محمد التركيت         هندسة كيميائية          المملكة المتحدة
> في ناصر يوسف امان        طب بشري         المملكة الهولندية
> في يعقوب يوسف الملا        هندسة معمارية        الولايات المتحدة الامريكية
> فيصل أحمد سيد مرتضى حمزه  المحاسبة والتمويل  المملكة المتحدة
> فيصل عادل ابراهيم بهبهاني         هندسة بترول        الولايات المتحدة الامريكية
> فيصل غالي عايد بادي         هندسة ميكانيكية  الولايات المتحدة الامريكية
> ليلى يوسف صفر حسن           صيدلة            المملكة المتحدة
> ليلى عارف عبدالرزاق العدوانى طب بيطري         الولايات المتحدة الامريكية
> مبارك عبد الهادي صلال القاشوط هندسة ميكانيكية  الولايات المتحدة الامريكية
> محمد سعد عايش العازمي           طب بشري           المملكة المتحدة
> محمد عدنان ابراهيم أكبر         هندسة كيميائية           المملكة المتحدة
> محمد ابراهيم محمد النهام          هندسة مدنية           المملكة المتحدة
> محمد سليمان شعبان بهزاد         هندسة ميكانيكية   المملكة المتحدة
> محمد يوسف محمد البنوان          طب بشري         المملكة الهولندية
> محمد علي حسين محمد          هندسة بترول         الولايات المتحدة الامريكية
> محمد سعد عبدالكريم الصفران هندسة بيئية         الولايات المتحدة الامريكية
> محمد ناصر  محمد المري       هندسة ميكانيكية        الولايات المتحدة الامريكية
> محمد حمزة عباس اللنقاوي        هندسة ميكانيكية        الولايات المتحدة الامريكية
> محمد منير حسين عباس         هندسة ميكانيكية        الولايات المتحدة الامريكية
> محمد فوزي عبدالله  الكندري          طب بشري           جمهورية ايرلندا
> محمد  هادي سعد الهاجري    العلاقات الدولية / علوم السياسية المملكة المتحدة
> محمد    علي يوسف حسن      هندسة صناعية        الولايات المتحدة الامريكية
> محمد    سعد محمد الزامل      هندسة مدنية        الولايات المتحدة الامريكية
> محمد رضا محمود عبدالرسول بهبهانى هندسة مدنية            المملكة المتحدة
> مريم هاني بلال محمد              طب اسنان    الولايات المتحدة الامريكية
> مريم يعقوب يوسف الربيع            هندسة مدنية  الولايات المتحدة الامريكية
> مشاري بدر خالد البحر           هندسة كمبيوتر الولايات المتحدة الامريكية
> مشعل جمال حمود العماني   العلاقات الدولية / علوم السياسية  المملكة المتحدة
> مشعل ابراهيم حسن العوضى هندسة البرمجيات الولايات المتحدة الامريكية
> منصور حميد محمد عبدالله ادارة الاعمال /المشاريع الصغيره     الولايات المتحدة الامريكية
> مؤيد علي محمد بودي           طب بشري                   جمهورية ايرلندا
> مي براك مطر المطيري           طب بشري                 المملكة المتحدة
> ناصر خالد بعيجان المطيري  علوم كمبيوتر                 المملكة المتحدة
> نجاة حمد عبدالخضر خداده  طب بشري                       كندا
> ندين صالح  حسن القلاف        علوم التغذية            الولايات المتحدة الامريكية
> نور أحمد جعفر أحمد       أداب / لغة إنجليزية          المملكة المتحدة
> نور محمد  علي مبارك            هندسة طبية                  المملكة المتحدة
> نوره عبدالله زيد القويعي            هندسة ميكانيكية           المملكة المتحدة
> هاشم علي موسى  بوالبنات       طب بشري        الولايات المتحدة الامريكية
> هند مروان اديب الغواص          هندسة كيميائية                  المملكة المتحدة
> ياسمين صادق جاسم حسين            طب اسنان                  المملكة المتحدة
> يعقوب يوسف محمد الهولي         هندسة ميكانيكية                  المملكة المتحدة
> يوسف علي أحمد الوائل           طب بشري                   المملكة المتحدة
> يوسف فيصل احمد  السلطان           هندسة مدنية                المملكة المتحدة
> يوسف احمد حسين تقي          هندسة ميكانيكية  الولايات المتحدة الامريكية
> يوسف  عبدالرحمن مجيد بهمن هندسة ميكانيكية            الولايات المتحدة الامريكية

 

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