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حارس الأهلي الإماراتي: توقعت زوايا تسديد لاعبي العين المعروفين

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حارس الأهلي الإماراتي: توقعت زوايا تسديد لاعبي العين المعروفين حارس الأهلي الإماراتي: توقعت زوايا تسديد لاعبي العين المعروفين

كشف ماجد ناصر حارس الأهلي الإماراتي أنه تدرب كثيرا على الاستعداد لركلات الترجيح قبل مواجهة العين في كأس السوبر الإماراتي.

وتوج الأهلي بالسوبر يوم الجمعة عقب الفوز على العين بركلات الترجيح 3-2 عقب التعادل سلبيا في زمن المباراة الأصلي والإضافي.

وتألق ناصر في التصدي لركلتين من لاعبين العين.

وقال ناصر عقب المباراة في تصريحات لصحيفة "الإمارات اليوم": "قمت بالإستعداد لضربات الجزاء في تدريبات الاهلي تحضيرا لخوضها في حال لم تحسم المباراة في وقتها الاصلي، وهذا ماحصل".

وأضاف "توقعت الزوايا التي سيسدد فيها أغلب لاعبي العين المعروفين، ونجحت في صد ضربتي جزاء، وأود توجيه التحية لزملائي بالفريق على المجهود الكبير الذي قاموا به من أجل تحقيق الفوز".

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فيديو اليوم السابع