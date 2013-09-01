الزمالك يفوز على أورلاندو 2/1

نجح فريق الزمالك في تحقيق فوزا هاما على أورلاندو بايراتس الجنوب افريقى بهدفين مقابل هدف ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وتقدم الزمالك بركلة جزاء في الدقيقة 6 من خلال أحمد عيد قبل أن يتعادل أورلاندو في الدقيقة 33 عن طريق باسيلا قبل أن يضيف صلاح سليمان الهدف الثاني في الدقيقة 51.

> وبعد هذا الفوز يرتفع رصيد الزمالك إلى النقطة 4 ليتساوى مع ليوبار الكونغولي والذي خسر الجولة الماضية أمام الأهلي.

> الشوط الأول :

> شهدت المباراة بداية حذرة من جانب الفريقين وبصفة خاصة الزمالك من الذي يخشى من هدف مبكر يربك حساباته ويعقدها في المجموعة.

> وفي الدقيقة 6 من عمر المباراة حصل الزمالك على ركلة جزاء بعدما قام قائد أورلاند لاكي ليجاوثي بعرقلة محمود عبد الرازق شيكابالا وانبرى أحمد عيد لها ليسجل الهدف الأول لأصحاب الأرض.

> لم يقف نشاط الزمالك بعد الهدف الأول حيث واصل الفريق شن الهجمات على مرمى أورلاندو وكانت أكثرها خطورة في الدقيقة 15 من خلال أحمد عيد والذي تمت عرقلته من جانب دفاع أورلاندو لكن الحكم لم يحتسب ركلة جزاء.

> المباراة تعود للهدوء من جديد بين الفريقين فيما عدا بعض الهجمات غير المكتملة من جانب شيكابالا وأحمد عيد.

> وفي الدقيقة 33 نجح الخطير باسيلا من التعادل بعدما راوغ مدافعي الزمالك ليصوب كرة خادعة من خارج منطقة الجزاء لتسكن الشباك وسط مشاهدة من جانب عبد الواحد السيد.

> الدقائق الأخيرة في الشوط الأول شهدت نشاطا ملحوظا من جانب أورلاندو بايرتس والذي سعى لاعبيه لتسجيل هدف ثاني يسهل المهمة.

> واستمر باسيلا في فرض خطورته خلال هذه المباراة عندما انطلق بكرة من الناحية اليمنى ليصوب نحو المرمى وفشل عبد الواحد السيد في التعامل معها بالشكل المطلوب لكن دون متابعة من جانب الضيوف، لينتهي الشوط الأول بتعادل ايجابي بهدف لكل فريق.

> الشوط الثاني:

> شهد الشوط الثاني بداية هادئة من جانب الفريقين ، إلا أن الزمالك شن عدد من الهجمات على المرمى الجنوب إفريقي غابت عنها الخطورة.

> وفي الدقيقة 51 يحصل الزمالك على ضربة ركنية نفذها عمر جابر لتنشق الأرض عن صلاح سليمان الذي سجل هدف التقدم برأسية سكنت شباك الضيوف.

> وفشل أحمد جعفر في تسجيل الهدف الثالث عندما تسلم الكرة في منتصف ملعب أورلاندو انطلق بها صوب المرمى الجنوب إفريقي قبل ان يضع الكرة خارج المرمى في الدقيقة 58.

> ومع مرور الوقت يواصل لاعبو الزمالك إهدار الفرص على مرمى أورلاندو من خلال أحمد جعفر وأحمد عيد ، إلا أن الضيوف لم يقفوا مكتوفي الأيدي حيث شن الخطير باسيلا هجمة خطيرة في الدقيقة 75 لكن الحكم احتسب تسلل.

> حلمي طولان قرر الدفع بإسلام عوض على حساب أحمد عيد في الدقيقة 83 لتأمين الجوانب الدفاعية.

> في الدقيقة 85 كاد أحمد توفيق أن يكلف الزمالك الكثير عندما فقد الكرة بعد ضغط من جانب لاعب أورلاندو والذي مرر الكرة إلى باسيلا الذي صوب نحو مرمى عبد الواحد لكن الأخير يتألق ويبعد الكرة ، ثم بعد ذلك يتوالى الضغط على مرمى الأبيض لكن دون جدوى.