أستاذ روماتيزم: النقرس يصيب الرجال أكثر من النساء

أكد الدكتور عادل محمود، أستاذ ورئيس قسم الروماتيزم بجامعة عين شمس أن مرض النقرس، هو من أحد أمراض المفاصل التى تسمى "داء الملوك"، لأنه كان يأتى للأشخاص الأغنياء نتيجة لتناول اللحوم الكثيرة، وشرب الكحول، لافتا إلى أن النقرس يأتى نتيجة لزيادة حمض البوليك فى الدم، وذلك يؤدى إلى ترسب أملاح حمض البوليك فى المفاصل، ويؤدى إلى التهابات وتورم وألم شديد فى المفصل.

> وأوضح رئيس قسم الروماتيزم فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن مرض النقرس يصيب الرجال أكثر من النساء نتيجة لهرمونات الأنوثة، ونادرا ما يصيب الرجال قبل سن الـ30 من العمر، ونادرا ما يصيب النساء قبل سن اليأس، مشيرا إلى أن من أكثر المفاصل التى تكون عرضة للإصابة بالمرض إصبع الإبهام بالقدم ومفاصل القدمين، ومن الممكن أن يصيب أى مفصل بالجسم بما فيها مفاصل العمود الفقرى.

أضاف الطبيب أن الأسباب التى تؤدى للإصابة بالنقرس الإكثار من البروتينات الحيوانية، وتناول العقاقير المدرة للبول وتناول الأسبرين وقلة الحركة وقصور الغدة الدرقية، وفى الحالات المتقدمة يحدث ترسبات لبلورات حمض البوليك، ويؤدى إلى تكوين حصوات بالكلى.

> أشار محمود إلى أن من الأعراض التى توضح الإصابة بمرض النقرس، وجود الآم حادة مفاجئة فى مفصل إبهام القدم ظهور تورم واحمرار حول المفصل وارتفاع فى درجة الحرارة، وتزول الأعراض فى ظرف أسبوع أو أكثر وتعود مرة أخرى على فترات تمتد لعدة أسابيع.

لذلك يوصى الطبيب بتجنب تناول الأطعمة التى تحتوى على بروتين وتجنب تناول الأسبرين، والعقاقير المدرة للبول والإقلال من تناول البازلاء، والحبوب المجففة، كما ينصح بشرب الكثير من السوائل وشرب المياه.