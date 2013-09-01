"التعليم" تعلن أرقام تليفونات لمعرفة نتائج تظلمات الثانوية العامة

أعلنت الدكتورة مايسة فاضل رئيس قطاع التعليم العام عن تخصيص الوزارة أرقام تليفونات خاصة بلجان النظام والمراقبة لامتحان الثانوية العامة لعام 2013، تمكن الطالب من معرفة نتيجة التظلم الذى قدمه، وذلك بالاتصال برقم التليفون المحمول الخاص بلجنة النظام والمراقبة، وذلك تيسيرا على طلاب الثانوية العامة الذين تقدموا بتظلمات هذا العام.

وأوضحت مايسة فى بيان لها أن النتائج يتم إعلانها حسب تاريخ الاطلاع على أوراق الإجابة، وتسجيل ملاحظات الطالب عليها، مشيرة إلى أنه على الطالب التوجه إلى مقر لجنة النظام والمراقبة المختصة للحصول على تفاصيل نتيجة التظلم.