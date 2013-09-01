لغة الحوار في خطر .. إذا لم تكن معي.. فأنت ضدي

حبيب: الاختلاف في الرأي رحمة إذا كان يعتمد على أساس قوة المنطق لا منطق القوة

النقي: الأوضاع السياسية المضطربة لا تفرز إلا أوضاعاً اجتماعية أكثر تشويشاً وتشرذماً

العميري: أيادٍ خفية تشعل جذوة ثقافة الخلاف لا الاختلاف وتنشرها في جنبات المجتمع

الديموقراطية .. كلمة رنانة نطلقها جميعاً، لكن هل فعلاً نعمل بمضمونها؟ هل نقبل بكل مخرجاتها؟! والأهم هل نسعى إلى تأصيلها؟!

الواقع الذي نعيشه للأسف يؤكد أن هناك الكثيرين يحيدون تماما عن القبول بنتائج الديموقراطية بل ويصل الأمر بهم إلى العداء مع المعسكر الذي يختلف معهم.

وظهرت كلمات جديدة تهدد لغة الحوار إن لم تضعها في دائرة الحظر، كلمات مثل مخطئ.. ضدي.. خصمي.. عدوي.. هذه الكلمات هي الخيارات الأكثر احتمالا لأن تكمل عبارة «إذا لم تكن معي.. فأنت...» إذا ما قالها الكثيرون في وقتنا الحاضر. فقد صارت هذه النوعية من التفكير الإقصائي للأسف ظاهرة ملموسة في عالمنا المعاصر على المستويات كافة. فكثيرا ما نرى من يلجأون إلى الإقصاء الفكري لمجرد وجود اختلاف في الرأي حيال أمر ما. بل حتى دول كبرى مارست هذا النهج فأخذت مبدأ لسياستها الخارجية «إذا لم تكن معي فأنت ضدي».

«الأنباء» ارتأت طرح الأمر على مجموعة من أصحاب الرأي والفكر لمعرفة وجهة نظرهم في الموضوع ولإلقاء الضوء على الظاهرة، أسبابها ومظاهرها وكيفية علاجها.

في البداية، أكد الداعية الإسلامي الشيخ راضي حبيب أن الدين الإسلامي امتاز بميزة الحوار من عدة منطلقات منها المنطلق العقلاني والمنطقي عبر الاحتجاج الاستدلالي بشرط أن يكون قائما على أسس أدبية وأخلاقية بدليل قوله تعالى: (ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن) النحل: 125، موضحا أنه لما كان الناس أمة واحدة فاختلفوا (وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا) فقد اضطر الناس إلى ما يجمع أمرهم بينهم وهي وسيلة الحوار وهو أحد أعظم وأكبر مبادئ التواصل بين المنظومة الإنسانية وعلى جميع الأصعدة الحياتية البشرية وباختلاف مصادرها ومنابعها الفكرية والأخلاقية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها. لذلك فقد اهتمت الشريعة الإسلامية بالضوابط والقيود التي تقود هذا التواصل الحواري إلى بر الأمان والسلام، فوضعت منهجية معينة تحكمها أسس ومبادئ كآلية لمشروعية الحوار الموضوعي والالتقاء الفكري الصحيح ومن هذه الأسس بحسب الأهمية ما يلي:

أولا: قيامه على أساس العقل أو «قوة المنطق» وليس «منطق القوة» وإلغاء الرأي المخالف ومصادرته.

ثانيا: أن يكون الحوار في إطار الليونة الأدبية والأخلاقيات الحوارية.

ثالثا: التكامل المعرفي وهو أن يحاول المحاور إثبات الفكرة المطروحة وتدعيمها بكل ما يستطيع جمعه من الأدلة والحجج باختلاف مصادرها.

رابعا: وجوب الحفاظ على التوازن الحواري. والمراد هنا وجوب مراعاة تفاوت العقول عند مخاطبتها حتى لا يكون مصير الفكرة الرفض أو التكذيب.

خامسا: اختيار طريقة الحوار الأنسب فينبغي اختيار الطريقة اللائقة والمناسبة فان «لكل مقام مقالا» فانه مهما كان أسلوب الحوار بصورة حسنة ومناسبة ومتقنة كانت قابلية المستمع والمتلقي له أكثر فأكثر.

سادسا: أن يبتنى الحوار على أساس الموضوعية والابتعاد عن كل ما يؤثر على الرأي ويحرفه عن جادة إصابة الحق كالمراء والجدال السقيم.

سابعا: عدم الإثارة للنعرات الطائفية أو القبلية وما شابه.

وختم الشيخ حبيب كلامه: اننا نرى أن من يترك التعصب، ويحاور في إثبات الرأي بغير تحيز فيما كتب في مدونات الأحاديث وما سطره التاريخ مع مراعاة هذه الأسس الشرعية سيرفع صوته مع صوت الحق.

دعوة للحوار الهادف والعقلاني

من جهته، أكد الخبير الأمني والاستراتيجي د.فهد الشليمي أن الدين الإسلامي في مجمله دعوة للحوار الهادف والعقلاني، لافتا إلى أن الإسلام حدد ضوابط الحوار بأن يكون بالحسنى والمجادلة بالتي هي أحسن، مشيرا إلى أن المولى عز وجل حينما أرسل موسى وهارون عليهما السلام لفرعون أمرهما أن يقولا له قولا لينا.

وأوضح الشليمي أن مجتمعاتنا العربية تفتقر إلى الثقافة السياسية لذلك يتحول اختلاف وجهات النظر إلى جدل وشجار، فثقافتنا السياسية لا تتماشى مع التطور الإعلامي والديموقراطي الهائل في الشرق الأوسط، لافتنا إلى أننا نمتلك الديموقراطية لكن ليست لدينا الأدوات المناسبة لاستخدامها، فضلا عن أننا لسنا مؤهلين لاستخدام هذه الأدوات لأننا لم ندرس الديموقراطية.

ولفت الشليمي إلى أنه على مدار الـ 20 عاما الماضية تميز الخطاب النيابي بالتهور والحدة والعنف، خطاب يلعب على مشاعر الجماهير ويستثير حماستهم.

ودعا الشليمي الى ضرورة سن قوانين منظمة للعنف اللفظي وأخرى لمواقع التواصل الاجتماعي وعقوبات رادعة لوسائل الإعلام التي تنشر أخبار الفتنة التي تشق الصف، لافتا إلى ضرورة توطيد دعائم الثقافة السياسية وأدبيات الحوار من خلال تطوير وتعديل مناهج المرحلتين الابتدائية والثانوية.

ظاهرة خطيرة

من جانبه، أكد رئيس بيت الكويت للأعمال الوطنية يوسف العميري أننا نواجه اليوم ظاهرة خطيرة ومشكلة حقيقية قسمت المجتمع إلى قسمين، فالاختلاف في الرأي أصبح يفسد للود قضية، وإن لم تكن معي فأنت عدوي، واختفت ثقافة التسامح وغاب النفس الهادئ للحوار، مشيرا إلى أياد خفية تشعل جذوة هذه الثقافة وتنشرها في جنبات المجتمع، فإما أن توافقنا الرأي وإما الخلاف.

وأشار العميري إلى المسؤولية الكبيرة التي تقع على عاتق الأسرة التي يجب أن تزرع مبادئ السماحة وقبول الآخر وآداب الحوار، فضلا عن دور المدرسة في تعزيز ممارسات الديموقراطية وقبول الآخر، مشددا على أن محاربة هذه الظاهرة التي تقوم على الاستبداد والإرهاب أضحت واجبا مجتمعيا علينا جميعا أن نتكاتف لمحاربة هذه الظاهرة الدخيلة على مجتمعاتنا.

هجمات ثقافية

أما محامية الدولة بالفتوى والتشريع نجلاء النقي فقالت إن المجتمعات العربية بصفة عامة تواجه هجمات ثقافية غريبة تنال من أخلاقياتها وقيمها، موضحة انه من أخطر هذه الثقافات هو التعصب للرأي والحجر على الآخر الذي يعتبر السبب الرئيسي في فساد الكثير من العلاقات الإنسانية وينسف صداقات استمرت لسنين، فضلا عن تفشيه داخل الأسرة الواحدة.

وأشارت النقي إلى تأثر الحياة الاجتماعية بالأوضاع السياسية، فالأوضاع السياسية المضطربة والمنفلتة في حالة من حالات الديموقراطية المبعثرة والمشوشة لا تفرز إلا أوضاعا اجتماعية أكثر تشويشا وأكثر تشرذما وتبعثرا، أما الاستقرار السياسي فيخلق حالة من الهدوء الاجتماعي والاتزان العام ويخلق بيئة ملائمة لتعزيز القيم والمبادئ، مشيرة إلى ضرورة أن نحارب هذه الظاهرة ونطبق القانون بمسطرة واحدة على الجميع بصرف النظر عن الواسطة والمحسوبية.

التنوع سمة حميدة

بدوره أكد مدير العلاقات العامة بالهيئة العامة للمعلومات المدنية هاني معرفي أن التنوع والاختلاف من أهم السمات التي أشار إليها ديننا الحنيف، معربا عن أسفه لتحول الوطن العربي إلى ساحة من ساحات التكفير، فإن لم تكن معي فأنت بالطبع ضدي، وأصبح الخلاف في الرأي يفسد للود قضية.

وعلى الصعيد المحلي، أبدى معرفي امتعاضه الشديد من حالة الانقسام والتفرقة بين فئات المجتمع المختلفة، موضحا أن بعض النواب السابقين يقفون وراء هذه الحالة الغريبة على مجتمعنا المترابط بسبب خطابهم السياسي غير المسؤول، كما أن هناك من يعلق على أحكام القضاء وهو أمر مرفوض.

وأوضح معرفي أن الحوار موجود في الكويت بين الحاكم والمحكوم منذ نشأة الكويت، فالشعب الكويتي جبل على الحرية والديموقراطية، داعيا وسائل الإعلام إلى الارتقاء بلغة الحوار والساسة إلى تقديم القيمة والقدوة إلى الأجيال الناشئة.

ودعا معرفي إلى استمرار الحوار على جميع المستويات، مطالبا الجميع بتحمل مسؤولياتهم والدولة بتطبيق القانون على الجميع، وخصوصا من يعتدي على النسيج الوطني بمختلف أطيافه.

الفجر في الخصومة

من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة جمعية أهالي الشهداء والأسرى والمفقودين فايز العنزي أن التشبث بالرأي والفجر في الخصومة والقسوة في تصنيف المخالف من أخطر الظواهر التي من الممكن أن تواجه مجتمع ما، لافتا إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتقبل الرأي الآخر من مبدأ أخلاقي وحضاري وثقافي.

وأشار العنزي إلى أن علينا أن نعلم أولادنا أدبيات الاختلاف وأن الإنسان الناجح هو القادر على الاستماع والتواصل والتغير والتغيير والتطوير والانسجام مع الآخر.

وأوضح العنزي أن عدم قبول الرأي الآخر هو حالة من التشنج الدخيلة على المجتمع الكويتي المعروف بتلاحمه وترابطه.