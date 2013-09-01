أبل: قبول 257 طالباً وطالبة في البعثات الداخلية للجامعات الخاصة

أعلن الأمين العام لمجلس الجامعات الخاصة د.حبيب أبل عن قبول 257 على خطة البعثات الداخلية لخريجي الثانوية الإنجليزية والمرفوضين من الخطة الأصلية موزعين على الجامعات والكليات بشتى التخصصات على درجتي البكالوريوس والدبلوم، مشيرا إلى أن مجلس الجامعات قام بمتابعة جميع الملفات المقدمة.

وهنأ أبل المقبولين في الجامعات والكليات، داعيا إياهم إلى مراجعة المؤسسات التي أعلن قبولهم فيها، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن مجلس الجامعات الخاصة يسعى إلى توفير بيئة تعليمية مناسبة للطلبة.

وفيما يلي أسماء المقبولين:

جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا

محاسبة

رباب احمد صالح حسن

رغد هشام فهمي الخطيب

روان سعيد القلاف

زين العابدين جواد سيد خلف هاشم

علي عبدالسلام محمد رفيع معرفي

لمى غازي عبدالله العثمان

محمد خالد بدر المنصوري

نورة منصور عايض العجمي

علوم الكمبيوتر

مريم محمد رضا قايدي

وجدان نايف محمد العنزي

إدارة نظم المعلومات

خالد عادل بلال المناعي

زهراء أحمد مختار إبراهيم

فاطمة محمد علي احمد محمد صالح

لغة إنجليزية بتشعيباتها ـ إناث

أسماء مهنا جراح مهنا

أشواق وليد محمود

شيخة ناصر محمد سعيد الأنصاري

فاطمة جواد علي دشتي

فاطمة علي حسين الوزان

إدارة أعمال بتشعيباتها

أحمد إياد جاسم المجبل

أحمد عايد المزعل

بدور إبراهيم محمود مال الله

جنات وليد عبدالخالق معرفي

حمد عبدالله النمران

شاهين وليد احمد الشهاب

عبدالمحسن عبدالعزيز محمد الناصر

كوثر صباح علي بوحمد

نيرة رمضان على الشراح

الجامعة الأميركية

تصميم جرافيكي

عبدالله عبدالرحمن احمد بوحيمد

غدير هاني علي القطان

فاطمة عبدالرحيم قاسم بوشهري

هانزادة اشرف محمد الكردي

يوسف سامي محمد الخرس

لغة إنجليزية

بدور بدر محمد الأنصاري

عائشة محمد مبارك المشوط

غدير محمد عبدالله غفور

وضحة مطلق سالم العجمي

الوسائل الإعلامية

ختام سعد مبارك الفرج

نظم معلومات

نور احمد صادق احمد صادق

محاسبة

عبدالوهاب محمد عبدالرحمن المشاري

محمد هشام محمد الحسيني

مشعل اشرف عبدالوهاب محمد

إدارة

جنة حسين سعود العنزي

رشا صلاح إسماعيل محمد

سارة ناصر العثمان

عبدالله فهد احمد الفوزان

فاطمة احمد عايش السلامين

اقتصاد

شملان خالد أحمد البدر

تمويل

جاسم سالم محمد حسنين

نورة ماهر عبدالعزيز الماجد

هندسة الكمبيوتر

أحمد سمير علي البلوشي

إبراهيم طالب نعمان عبداللطيف

بندر حجب نزال العنزي

ريم عامر جمال البغدادي

فاطمة عبدالله علي البصري

فهد فاضل خليل الطليحي

مبارك شاهين سليمان التميمي

مريم محمد علم تقي

الدراسات الدولية

بلقيس عبدالله عيسى النومس

دانة علي محمد خريبط

دانة هشام حسين البغلي

شوق صلاح سعود الراشد

عبدالعزيز محمد باقر الشواف

ليان كفاح أديب الضبط

هندسة كهربائية

أحمد صالح إبراهيم موسى

رهف احمد سليمان العتيبي

سليمان يوسف محمد العدساني

عبدالعزيز عصام عبدالله المضف

فاطمة الزهراء عبدالله معرفي

لطيفة سند سرور المطيري

نواف حسين علي بوعركي

تسويق

آيات خالد جاسم الشمالي

جامعة الشرق الأوسط الأميركية

إدارة نظم المعلومات

حسين أمين محمد الصقر

حنان صلاح بشير البلوشي

عبد الرضا حمزة إسماعيل الجدي

تسويق

حمود محمد سعود القطان

سعود سالم محمد المطيري

سمية محمد عبدالله محمد

ناصر زومان بشير العنزي

تمويل

بدر ضاحي عوض المطيري

سارة أحمد عبدالجليل الزواوي

شهد حسين راشد العميري

إدارة الموارد البشرية

باقر احمد خضير كمال

شوق خالد سعيد الحسين

فرح فواز داود الخريف

نور عبدالله عبدالمجيد غالب

هندسة صناعية

أنجاد إبراهيم محمد النجدي

أسماء حسين خلف العديلة

بشرى أحمد حباب الرشيدي

ترف صباح عبدالله العتيبي

جنى عادل محمد الغنام

خديجة يوسف محمد حسين

دلال يوسف يعقوب حسين

روان طارق بندر يوسف

سارة عبدالله احمد العوض

سارة عبدالعزيز سيد خلف سيد هاشم

سارة علي عبدالله خضير

شهد حسين جواد حسين

عائشة بدر يوسف كلندر

عائشة عبدالله عيد بن عبيد

عباس أحمد عبدالرسول خلف

عبدالعزيز عادل مبارك العصفور

غالية مهدي يحيى القلاف

فاطمة صلاح عثمان بن عيدان

مرام موسى سعود الرشيدي

مريم سامي أحمد الخضري

مريم فيصل عباس العنزي

نجود مساعد سعد المطيري

نورة محمد فاضل المزروعي

هبة فهد حمد العنزي

يوسف سليمان عبدالنبي إبراهيم

محاسبة

إسراء محمد حسن الحربي

جنان جاسم محمد الكندري

حسن عادل جمعة العابدين

حمد رجا حمود المورجي العتيبي

دانة قحطان احمد البابطين

راشد فهد راشد البوص

روان حسين حجي الشطي

سعود خالد محمد الكندري

فواز مشاري عبدالرحمن المنصور

فيصل عيسى حسين المقهوي

مبارك فايز عجيل العجيل

محمد عبدالرسول ياسين ملا يوسف

محمود احمد مصطفى مراد

نجاة هاشم عبدالله محمود

نوف عبداللطيف احمد العبيد

هندسة كهربائية

آلاء سالم محمد عمارة العجمي

أنوار عبدالله عيسى المطيري

حوراء إبراهيم سليمان السليمان

حوراء يوسف محمد الأمير

خالد ناصر خالد الهيلم العجمي

رهف محمد عبدالله المسبحي

سارة عايض نجم غنيم

سعد أمجد سعد مرشد

سيد حسن ناصر فضل أبوالقاسم

صقر سليمان صقر الصقران

عبدالله خضر صاحب اكروف

علياء حسن إبراهيم حسين

عمر يوسف بطيحان المطيري

محمد مبارك حمد ثابت الحبشي

نورة سلمان عاجل الضفيري

نورة فهيد بداح العجمي

هندسة كمبيوتر

أمل وليد عبدالله الحجي

أنفال عبدالعزيز محمد صالح عبدالرحيم

حسين هيثم حسين نجم

روان مساعد سعد المطيري

زينب احمد حسن الرامزي

سعود عماد جاسم بوراشد

سليمان هاني عبدالنبي خاجة

عبدالله مناحي عبدالله العجمي

عبدالوهاب بدر محمد آل هيد

عبدالرحمن عبدالعزيز محمد ذياب

علي نبيل عبدالله القلاف

فرح محسن مسعد السريحي

فيصل باسل عبدالرزاق السجاري

محمد فهد محمد البركة

مرام منذر عباس عبدالله

مريم سالم عبدالله الحيان

منى اسعد مالك درباس

موضي أنور عبدالله الغانم

نور أحمد عيسى الغيص

نورة ناصر يوسف الشمروخ

نظم وتقنية معلومات

جاسم علي ف علوان

موسى عبدالله موسى الخياط

يوسف محمود كاظم الغضبان

تقنية الاتصالات والشبكات

دعيج صلاح سالم الجعفر

كلية القانون الكويتية العالمية ـ حقوق

أريج محمود غريب عبدالله

جواد ناصر جواد الأربش

حسن مانع محمد العجمي

حسن محمد حسن الشختري

حصة عدنان سعود بوعركي

حمد فيصل عيد الهاجري

خالد ماجد سرهيد المطيري

خالد محمد عبدالله ريس

ريم سعود حمود المطيري

سارة فرحان سالم الخشمان

صالح بدر صالح المطيري

ضويحي متعب ضويحي السبيعي

عايض راشد عايض العتيبي

عبدالعزيز صالح سالم الجنفاوي الشمري

عبداللطيف طارق عبداللطيف الجابر

عبدالله محمد مناحي العنزي

غازي عادل حمد مشعل

فتون نبيل حبيب بوصفر

فيصل طلال راشد العلي

محمد مشاري عبدالله السمحان

مريم شاهر محمد المطيري

مسلم مبارك حسن الحربي

الكلية الأسترالية

هندسة ميكانيكية

أميمة عيسى أحمد الشطي

رواء سعيد جاسم القلاف

سلمان عبدالهادي عويضة العجمي

عبدالله علي حسين الشمري

عمار ناصر عبدالرحيم العوضي

فهد جاسم محمد الفرج

مبارك سلطان مبارك السلطان

محمد بتال داهم القحطاني

محمد عبدالله جواد علي

محمد فهد خلف حمادة

مريم عبدالله عبدالعزيز البديوي

هندسة النفط والغاز

ثامر مصلح حميد العنزي

جمانة مصطفى نام آوركدنجي

حسين عبدالله احمد بهلوان

زينب احمد حسين الوزان

عبدالله سعود حمد الهويدي

فواز جمال عبدالرحمن السيد عمر

مبارك أشرف مبارك الحمار

محمد أكبر عباس سناسيري

ناصر حبيب عبدالرسول علي بو عباس

ناصر وليد خالد العميري

نور خالد سلطان شلاش

هندسة صيانة طائرات

عبدالمحسن عبدالحميد كاظم بوشهري

هندسة مدنية

أسماء عبدالله حسين تقي

أنفال فراج جبان الصليلي

دلال محمد إسحاق العامري

روان علي محمد الجمعة

سعاد رضا حسن قمبر

عبدالرحمن محمد عبدالله المويزري

منار راجح سعد العجمي

تسويق

إسحاق إسماعيل إبراهيم شمو

عبدالرزاق علي عبد الرضا البلوشي

محمد عبدالرحمن السيد محمد الرفاعي

إدارة أعمال

تمارا يوسف صفر أبل

خالد خشمان سلطان السهلي

غالية علي سعد فرج

فهد حسين محمد الكندري

ماجد سمير فهد شهاب

منيرة طلال فهد المهيني

كلية بوكسهل

إدارة الأعمال

ريم محمد برجوس العجمي

شريفة نبيل صالح مسيعيد

أعمال مصرفية

زينب محمد حسين العنزي

ديكور وتصميم داخلي

عدن صالح عايض العجمي

كلية الشرق الأوسط الأميركية

إدارة أعمال بتشعيباتها

أحمد خالد أحمد القبندي

بدر فايز صالح الرفدي

بسام طارق فهد العمير

حامد أحمد عبدالحميد فرج

حمد محمود حمد الشطي

خليفة جاسم محمد أحمد

ريم بدر جعفر الحمدان

سعود عبدالعزيز عبدالله الماجد الغانم

سعود فيصل حسن الفارس

ضاري راشد محمد الأرملي

عادل ناصر محمد القلاف

علي أحمد إسماعيل بهزاد

عمر جابر محمود بوعركي

عمر فهد عبدالوهاب القلاف

فجر حيدر شهوار البلوشي

فلاح صلاح فلاح الداود

محمد أحمد أسد عبد الباقي أسد الله

محمد جاسم محمد حسين

محمد طارق علي مدوة

مريم بدر حسن الظفيري

يوسف حاتم دعيس العتيبي

يوسف حمود حسين الفاضل

تكنولوجيا المعلومات

آية عباس إسماعيل البلوشي

تكنولوجيا الهندسة الكهربائية

أحمد إسماعيل إبراهيم محمد

حسين علي جمعة البلوشي

علي بندر مجول المطيري

وضاح خالد صالح العليان