تقرير – 5 دروس من فوز ريال مدريد على بلباو

أوزيل بديل.. لوبيز أساسي.. إسكو ناجح.. خطة مورينيو هي الأنسب لريال مدريد، كلها نقاط ظهرت في فوز الميرنجي على أتليتك بلباو بثلاثة أهداف مقابل هدف ظهر يوم الأحد.

ريال مدريد جمع النقطة التاسعة في مسيرته مع أنشيلوتي هذا الموسم، وهذا هو الانتصار الأكثر إقناعا للفريق بعد عرضين متوسطين سابقين.

1) إسكو صفقة ناجحة

لا يوجد ضمانات للصفقة، هناك لاعبون يبدون رائعين ثم تجدهم يفشلون حين يلعبون مع فرق جديدة.. كاكا مع ريال مدريد خير مثال على ذلك. لكن إسكو أكد بالفعل أنه صفقة ناجحة.

سجل اللاعب المنتقل لريال مدريد من مالاجا مقابل 30 مليون يورو 3 أهداف في مباراتين، وكان خلال الجولات الـ3 الماضية مفتاح الفوز للميرنجي بشكل أكبر من كريستيانو رونالدو نفسه.

2) العودة لخلطة مورينيو تطرد أوزيل

اختبر أنشيلوتي اللعب بأوزيل مع إسكو دون جناحين صريحين، ثم اختبر اللعب بارتكازين متقدمين، واختبر اللعب برونالدو كمهاجم صريح.. لكنه في النهاية عاد لخلطة مورينيو 4-2-3-1.

جناحان صريحان كريستيانو ودي ماريا، مع واجبات أكثر هجومية لرونالدو.. صانع ألعاب واحد ومهاجم واحد وثنائي ارتكاز أحدهما يضغط والآخر يدافع.

3) أنشيلوتي لن يفاضل بين كاسياس ولوبيز

توقعت ماركا أن يلعب كاسياس مباراة، ولوبيز أخرى وأن يتبادل الحارسان المواقع لإرضاء كل منهما. لكن أنشيلوتي قتل هذا الاحتمال بمنح دييجو لوبيز مكانا أساسيا للمباراة الثالثة على التوالي.

4) أنخل دي ماريا مهم

أرسنال سعى لضم دي ماريا مستغلا أن ريال مدريد في طريقه لضم جناح جديد وهو جاريث بيل، لكن النجم الأرجنتيني تألق في مباراتين متتاليتين مع الميرنجي لدرجة تعضض عدم التفريط فيه.

5) مودريتش يستفيق

لعب لوكا مودريتش دورا هاما في فوز الميرنجي على بلباو، يدافع ويغطي ويقطع الكرات ويزيد مع الهجمات.. أفضل خليفة لشابي ألونسو.

وتلقى مودريتش تحية كبيرة من جمهور ريال مدريد عقب اللقاء، ما رد عليه الكرواتي "أشكر الجميع، مستواي الجيد بفضلهم وأتمنى الاستمرار عليه".