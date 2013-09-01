أنشيلوتي: سعيد بغضب أوزيل

أبدى كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد سعادته بحالة الضيق التي تنتاب صانع ألعاب الفريق ميسوت أوزيل.

أوزيل جلس بديلا في مباراة ريال مدريد أمام أتليتك بلباو، وبات حبيسا لتألق الصفقة الجديدة للميرنجي إسكو.

وقال أنشيلوتي عقب فوز الميرنجي على أتليتك بلباو بثلاثية سجل منها إسكو هدفين: "أنا سعيد بغضب أوزيل".

وأوضح المدرب الإيطالي "لا أحب اللاعبين الذين لا يغضبون حين يجلسون على مقاعد البدلاء".

وأفصح مدرب ميلان الأسبق "يجب على الجميع أن يعيي، أنا ألعب مباراتي الثالثة فقط مع الفريق، لازال الوقت مبكرا على أي شيء".

وحصد ريال مدريد تسع نقاط من 3 انتصارات حققها الفريق على ريال بيتيس ثم جرانادا وأخيرا بلباو.